Son Mühür/ Beste Temel- 7 Ocak Çarşamba günü itibarıyla İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, Ege Bölgesi hareketli ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara, kuvvetli fırtına ve toz taşınımı eşlik ederken, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında sert bir düşüş ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Bölge genelinde gece kaydedilen sıcaklıklar, kış mevsimine göre oldukça yüksek seviyelerde ölçüldü. İl merkezlerinde yapılan son ölçümlere göre İzmir ve Aydın’da en düşük sıcaklık 15 derece olurken, Manisa’da termometreler 13 dereceyi gösterdi.

Fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Dün yapılan uyarıların ardından bölgede hem karada hem de denizde şiddetli rüzgarlar etkisini sürdürüyor. Denizde yer yer saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına, karada ise 60 ile 70 kilometre hıza kadar çıktı. Bu durumun deniz ulaşımında aksamalara neden olması beklenirken; yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve özellikle soba kullanan vatandaşlar için baca zehirlenmesi riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, rüzgarla birlikte bölge genelinde hafif bir toz taşınımı da öngörülüyor.

Yağışlı hava kuzeyden yayılıyor

Meteoroloji haritalarına göre yağış kütlesi şu an Karaburun Yarımadası ile Soma ve Kırkağaç hattı üzerinde etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerde kuzey ve doğu yönüne kayması beklenen yağışların, İzmir il genelinde akşam saatlerinde yoğunlaşması tahmin ediliyor. Bugün bölge geneli parçalı ve çok bulutlu geçerken, özellikle Bergama civarı ve Edremit Körfezi hattında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İzmir, Aydın ve Manisa’da bugün günün en yüksek sıcaklığının 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Perşembe günü sıcaklık farkı azalıyor

9 Ocak Perşembe günü tüm merkezlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Yarınki hava durumunun en dikkat çekici özelliği, gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın neredeyse kapanacak olmasıdır. Yarın İzmir’de en düşük 14 en yüksek 17 derece, Aydın’da en düşük 13 en yüksek 15 derece, Manisa’da ise en düşük 14 en yüksek 15 derece civarında bir sıcaklık seyri öngörülüyor.

Cuma günü kar yağışı müjdesi

Haftanın son iş günü olan 10 Ocak Cuma günü ise bölge genelinde sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. Perşembe gecesinden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte cuma günü yağışlar etkisini bir miktar azaltsa da yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali belirecek. Cuma günü İzmir’de sıcaklığın 7 ile 11 derece, Aydın’da 6 ile 11 derece, Manisa’da ise 5 ile 9 derece arasında olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek bölgelere seyahat edecek vatandaşları kar yağışı ve buzlanma riskine karşı şimdiden uyardı.