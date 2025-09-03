Son Mühür/ Merve Turan - Diyetisyen Hülya Tan, okul çağının çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişiminde kritik bir dönem olduğunu belirterek, beslenmenin öğrenme kapasitesi ve genel sağlık üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi. “Sağlıklı beslenme alışkanlığı, yaşam boyu sürdürülecek sağlıklı yaşamın temelidir” dedi.

Dört temel besin grubu her gün tüketilmeli

Tan, çocukların günlük beslenmesinde süt ve süt ürünleri, et ve baklagiller, sebze-meyve ve tahılların mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.

Süt ve süt ürünleri: Günde 3 porsiyon süt, yoğurt, ayran veya kefir; 1-2 dilim peynir

Protein kaynakları: Her gün yumurta, ayrıca et, tavuk, balık veya baklagillerden 2-3 porsiyon

Sebze ve meyve: Günlük 5 porsiyon

Tahıllar: Ekmek, bulgur, makarna gibi gıdalardan 6-10 porsiyon

Ailelerin çocuklarına öğün atlatmamaları gerektiğini hatırlattı.

Kahvaltı alışkanlığı başarıyı artırıyor

Araştırmalara göre kahvaltı yapan çocukların dikkat süreleri ve okul başarıları daha yüksek. Tan, evden çıkmadan önce tam tahıllı ekmek, peynir, yumurta, süt ve taze meyve içeren basit bir kahvaltının bile çocuğun güne zinde başlamasını sağladığını söyledi.

Beslenme çantasında sağlıklı tercihler

Evden hazırlanan beslenme çantalarının önemine değinen Tan, tam tahıllı sandviç, taze meyve, tuzsuz kuruyemiş ve ev yapımı yoğurt/ayran önerdi. Yiyeceklerin tazeliğini korumak için termal çanta veya buz kalıbı kullanılmasını tavsiye etti.

Hazır meyve suları, gazlı içecekler, cips ve paketli keklerin boş kalori verdiğini, obezite, dikkat dağınıklığı ve hiperaktiviteye yol açabileceğini belirtti.

Su tüketimi alışkanlık haline gelmeli

Çocukların susuzluk hislerini fark etmediklerini vurgulayan Tan, su içme alışkanlığı kazandırmak için kişisel mataralar kullanılabileceğini söyledi.

sık görülen beslenme sorunlarına çözüm

Kahvaltı yapmama: Pratik ve taşınabilir seçenekler hazırlanmalı.

Abur cubur tüketimi: Evde sağlıklı atıştırmalıklar bulundurulmalı.

Sebze-meyve azlığı: Yaratıcı sunumlar ve tariflerle tüketim artırılmalı.

Su içmeme: Renkli mataralar, hatırlatıcı notlar ve öğretmen iş birliği kullanılmalı.

Rol model olmanın önemi

“Çocuklar sizi taklit eder” diyen Tan, ailelerin sağlıklı beslenerek örnek olmaları gerektiğini, yiyecekleri ödül veya ceza haline getirmemeleri ve olumlu dil kullanmalarının alışkanlık kazandırmada etkili olduğunu vurguladı.

Beslenme alışkanlıklarının zamanla gelişeceğini belirten Tan, “Küçük adımlar atarak büyük değişimler elde edebilirsiniz. Sabırlı, bilinçli ve destekleyici olun” dedi.