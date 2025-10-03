Uzun ve kurak bir yaz mevsimini geride bırakan İzmir, nihayet beklediği yağışa kavuştu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, kent sakinleri sabahın erken saatlerinde yağmur sesiyle güne merhaba dedi. Yaz aylarında hissedilen su kıtlığı ve barajlardaki düşük seviyeler nedeniyle endişeli günler geçiren şehir için bu yağış, mevsim normallerine dönüşün ilk sinyali olarak karşılandı. Yağmurun başlamasıyla birlikte, İzmirlilerde hem rahatlama hem de kış ayları öncesinde su kaynaklarının destekleneceği umudu yeşerdi.

Su birikintileri oluştu

Gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde devam eden, kısa sürede etkisini artıran yağış, kentin bazı merkezi noktalarında yaşamı kısmen aksattı. Özellikle kot farkının yüksek olduğu ve drenaj sistemlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde su birikintileri oluşmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, ana arterler ve yoğun trafik akışının olduğu cadde ve sokaklarda dikkatli seyredilmesi gerektiği belirtildi. Yetkililer, ani ve lokal su baskınlarına karşı sürücüleri ve yayaları uyararak, özellikle alçak kesimlerde tedbirli olunmasını istedi. Yağışın, gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kuraklık endişelerine karşı umut veren gelişme

Geçtiğimiz aylarda termometrelerin mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktığı ve yağış miktarının rekor seviyede azaldığı İzmir, su yönetimi açısından zorlu bir dönemden geçmişti. Ziraatle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere, tüm şehir halkı barajlardaki doluluk oranlarını yakından takip ediyordu. İşte bu kritik dönemde gelen yağmur, uzun vadede olmasa bile, toprağın nefes alması ve yüzey sularının kısmen de olsa beslenmesi adına büyük önem taşıyor.

Meteorolojik tahminler, önümüzdeki günlerde de benzer yağış rejimlerinin devam etmesi halinde, yaz boyunca biriken kuraklık etkilerinin hafifletilebileceğine işaret ediyor.