Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelede kararlılıklarını vurguladı. Özkan, 29 Eylül 2025’te ulusal televizyonlarda yayımlanan Martı TAG reklamları için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na başvurduklarını açıkladı. Reklamların durdurulmasını, şirkete idari para cezası uygulanmasını ve benzer içeriklerin tekrar yayımlanmaması için tedbir alınmasını talep ettiklerini belirtti.

“Bu değirmenin suyu nereden geliyor?”

Özkan, korsan taşımacılığın yalnızca taksici esnafının emeğini çalmakla kalmadığını, elde edilen haksız gelirlerin reklam kampanyalarında kullanıldığını ifade etti.

“Birileri vergisini ödemeden, sigorta yatırmadan milyonluk reklamlarla kamuoyunu yanıltıyor. Taksici esnafı alın teriyle ayakta dururken, korsan yapılar haksız kazançla reklam yapıyor. Buna sessiz kalamayız” dedi.

“Algı operasyonlarına karşı hukuk yolundayız”

Sosyal medyada paylaşılan tartışma görüntülerine de değinen Özkan, bunların bir algı operasyonu olduğunu dile getirdi. Martı TAG sürücülerinin esnafı provoke etmeye çalıştığını, ancak kendilerinin bu oyuna gelmeyeceklerini vurguladı.

“Biz kavga değil, ekmek mücadelesi veriyoruz. Türk adaletine güveniyoruz” ifadesini kullandı.

19 Aralık davası öncesi gerilim

Başkan Özkan, 19 Aralık 2025’te görülecek ana davanın önemine dikkat çekti. Bu davanın yalnızca bir hukuk süreci olmadığını, taksici esnafının geleceğini ve emeğini koruma davası olduğunu söyledi. Karşı tarafın dava öncesinde sistemli bir algı çalışması yürüttüğünü, provoke ederek mağduriyet algısı yaratmaya çalıştığını belirtti.

“Son korsan kapanıncaya kadar”

Açıklamasını kararlılık vurgusuyla bitiren Özkan, şunları kaydetti: “Son korsan kapanıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bu sadece İzmir’in değil, Türkiye’deki 150 bini aşkın taksici esnafının onur mücadelesidir. Yüce Türk adaletine güveniyoruz, yılmayacağız, taviz vermeyeceğiz.”