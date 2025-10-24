Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de kamuoyuna tanıttığı "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye genelinde büyük bir sosyal konut hamlesinin startını verdi. Toplamda 500 bin konutun inşa edileceği dev projede, İzmir'e 21 bin yeni sosyal konut yapılacağı açıklandı. Proje, dar gelirli vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmanın yanı sıra, fahiş kira sorununa çözüm bulmayı ve afet konutları teslimatlarını hızlandırmayı hedefliyor.

81 İle 500 bin yeni yuva: İzmir'e özel kontenjan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında 500 bin sosyal konutluk bir seferberlik başlattıklarını duyurdu. Proje, 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde planlandı. Konut dağılımında en büyük payı 100 bin konutla İstanbul alırken, İzmir'e 21 bin yeni yuva kazandırılacağı belirtildi. Diğer illere ayrılan kontenjanlar ise Ankara için 30 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya için 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır için ise 12'şer bin olarak belirlendi. Erdoğan, konutların tamamının yatay mimariye uygun ve geleneksel dokuyu yansıtan tasarımlarla inşa edileceğini vurguladı.

Emekli, genç ve şehit ailelerine öncelikli kontenjanlar

Projenin sosyal boyutunu güçlendiren en önemli detaylar, özel kontenjanların tahsis edilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, şehitlerin kıymetli aileleri, kahraman gaziler ve engelli vatandaşlar için yüzde 5’lik özel bir kontenjan ayrıldı. Ayrıca, üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10'luk bir pay tesis edilirken, emekliler yüzde 20’lik kontenjanla desteklendi. Geleceği inşa edecek gençleri unutmadıklarını belirten Erdoğan, 18-30 yaş arasındaki gençlere de konutların yüzde 20'sinin tahsis edileceğini açıkladı. Konutlara başvuruda öncelik, daha önce evi olmayan vatandaşlara verilecek; eşi veya çocuklarının evi olanlar başvuru yapamayacak.

Afet bölgesi sözü ve fahiş kiraya neşter

Erdoğan, konuşmasında afet bölgelerindeki konut teslimatlarının hız kesmeden sürdüğünü de kaydetti. Yakın zamanda 350 bininci konutun anahtarının teslim edileceğini belirten Cumhurbaşkanı, yılbaşına kadar 453 bin afet konutunun hak sahiplerine sorunsuz bir şekilde teslim edileceği sözünü yineledi. Önemli bir yenilik olarak, fahiş kira sorununa çözüm amacıyla kiralık konut uygulamasının şimdilik İstanbul'da devreye alınacağını duyurdu. TOKİ eliyle kurulacak sistemde, İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa edilecek. Bu konutlar, işçi, memur, asgari ücretli ve genç çiftlere bölgedeki rayiç fiyatının yarı fiyatına kiralanacak ve sözleşmeler üç yıllık periyotlarla yenilenecek. Bu modelle kira sorununun çözümü için ilk adımın atıldığı ifade edildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan "Hayırlı olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi açıklamasının hemen ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak İzmir'e kazandırılacak 21 bin konut için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saygılı, "İzmir’imize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her vatandaşımızın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren büyük bir adım daha atıyoruz. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir’imize kazandırılacak 21.000 Sosyal Konut, hemşehrilerimize huzurlu ve güvenli yuvalar sağlayacak," sözleriyle projenin İzmir için önemini vurguladı.