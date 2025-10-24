Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, kent ve ülke gündeminin yanı sıra yerel basının sorunları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ünsal, “Her zaman güçlü bir yerel basına ihtiyaç var. O nedenle İzmir Gazeteciler Cemiyeti bizim için çok kıymetli” dedi.

Basının önemi vurgulandı

Ziyarette İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın Müdürü Can Özlü, Akademisyen Aylin Göztaş, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz ve 9 Eylül İnternet Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Cem Özer yer aldı. Görüşmede İzmir basınındaki son gelişmeler, sektörel sorunlar ve demokratik toplumlarda basının rolü ele alındı.

“Basın demokrasinin olmazsa olmazıdır”

İGC Başkanı Dilek Gappi, tüm zorluklara rağmen basının kamu yararına hizmet ettiğini belirterek, “Basın özgürlüğü demokrasinin temelidir. Yerel basının yerel yönetimlerle dayanışması toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Ünsal canlı yayında

Ziyaretin ardından Başkan Yıldız Ünsal, Dokuz Eylül TV’de yayınlanan Yazı İşleri programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.