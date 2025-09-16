Tarih kokan sokakları ve masmavi suları ile bilinen Karina Köyü, Söke'nin en sakin kaçış noktalarından. Dilek Yarımadası'nda yer alan bu bölge, Rum mirası ve balıkçı limanı geçmişiyle hikayeler barındırır. İzmir trafiğinden uzaklaşmak isteyenler için otoyol ve minibüs seçenekleri mevcut. Güncel gelgit olayları, buranın dinamik doğasını hatırlatıyor.

Söke Karina Köyü Nerede?

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Karina Köyü, Ege Bölgesi'nde yer alır. Söke merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde konumlanır. Köy, Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü noktaya yakın bir alanda bulunur. Tarihi olarak 1900'lü yıllarda ticaret limanı olarak kullanılan bölge, Rum yerleşimlerinin izlerini taşır. Günümüzde Doğanbey Köyü'ne komşu olan Karina, Priene ve Milet antik kentleri ile Didim arasında orta bir konumdadır. Parkın giriş ücretini ödeyerek erişim sağlanır. Bölge, Yunan adası Samos'a yakınlığı nedeniyle askeri kısıtlamalara tabidir.

Söke Karina Köyü'nün Özellikleri Neler?

Karina Köyü, doğal ve tarihi unsurlarla öne çıkar. Köye bağlı sahil, sığ ve dalgasız deniziyle bilinir; kumsalı ışıl ışıl bir yapıya sahiptir. Çocuklar için uygun olan bu deniz, yaz aylarında ziyaretçi çeker. Yakınındaki Eski Doğanbey Köyü, restore edilmiş taş evleri ve dar sokaklarıyla Rum mimarisini yansıtır. Köy, açık hava müzesi gibi işlev görür. Milli parkta endemik bitkiler, kuş cenneti ve trekking rotaları bulunur. Bölge, çipura ve levrek balıkçılığıyla tanınır; liman geçmişi nedeniyle balık restoranları yaygındır. Son dönemde, Şubat 2025'te yaşanan gelgit olayıyla deniz 30 metre çekilmiş, tekneler karaya oturmuştur. Bu olay, Yunan depremleriyle ilişkilendirilmez; doğal bir fenomendir. Köyde telefon çekişi sınırlıdır, sinek sorunu görülebilir.

İzmir'den Söke Karina Köyü'ne Nasıl Gidilir?

İzmir'den Karina'ya ulaşım, özel araçla yaklaşık 140 kilometre sürer ve 2 saat alır. Otoyoldan Selçuk'a yönelin, oradan Söke'ye bağlanın. Söke-Didim yolunda Güllübahçe ve Tuzburgazı'ndan geçerek Doğanbey sapağını takip edin; 6 kilometre sonra Karina'ya varılır. Toplu taşımada, İzmir Otogarı'ndan Söke'ye otobüsle 1,5 saatte ulaşılır. Söke'den minibüs veya taksiyle köye devam edilir. Hava yoluyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan Söke'ye 88 kilometre yol kat edilir. Navigasyon uygulamaları, tabelaları izlemeyi önerir. Park girişi için ücret ödenir; yazın trafik artar.