İzmir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında filmleri aratmayan bir yöntemle saklanan silah ele geçirildi. Kontroller sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan bir araçta yapılan incelemede, aracın sol ön kapısında gizli bir bölme bulundu. Bölmenin yalnızca araç anahtarı dikiz aynasına yaklaştırıldığında açıldığı tespit edildi. Gizli bölmeden çıkan tabanca, sürücüyle birlikte emniyete götürüldü.

Çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süredir takipte oldukları şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde yapılan baskınlarda çok sayıda adrese girildi.

7 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Polisi’nden suç örgütlerine darbe

Yapılan operasyonlarla hem uyuşturucu hem de silah ticaretine darbe vuruldu. Emniyet yetkilileri, İzmir genelinde benzer operasyonların süreceğini belirtti.