Son Mühür/ Merve Turan - TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen seminer, 29 Kasım 2025 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 2025 yılında düzenlenecek 8. İzmir Rüzgâr Sempozyumu öncesinde önemli bir hazırlık ve değerlendirme buluşması niteliği taşıdı.

Seminerin açılış konuşmalarını; TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mete Çubukçu ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Atak yaptı.

Ekonomi, teknoloji ve hukuk başlıkları öne çıktı

Gün boyu süren programda rüzgâr enerjisindeki ekonomik eğilimler, teknolojik gelişmeler, güncel hukuki düzenlemeler ve deniz üstü rüzgâr enerjisi uygulamaları kapsamlı biçimde ele alındı. Alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri, yaptıkları sunumlarla rüzgâr enerjisinin bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geniş katılım, güçlü etkileşim

Mühendisler, akademisyenler, sektör çalışanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, rüzgâr enerjisi alanında bilgi paylaşımı ve disiplinler arası etkileşim ön plana çıktı. Etkinlik, akademi, sanayi ve sivil toplum bileşenlerini aynı platformda buluşturarak sektörün gelişimine katkı sundu.