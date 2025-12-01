Son Mühür / Erkan Doğan - Prof.Dr. Mehmet Ersan’ın rektör adaylığının kabul edilmemesini isteyen Fırat Yılmaz Çakırooğlu'nun annesi Özlem Erdem, “Oğluma haksızlık edenlerin devlet kapılarında makam sahibi olması, bir şehit annesinin yüreğine saplanan bıçaktır” dedi.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ersan’ın görev süresi dolan Ege Üniversitesi Prof.Dr. Necdet Budak’tan boşalacak koltuk için rektör adayı olarak başvuruda bulunduğu öğrenildi. Bu gelişmeyi duyan 2015 yılında Ege Üniversitesi’nde çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ailesi Ersan’a tepki göstererek, adaylığın reddini talep etti. Ege Üniversitesi kampüsünde yaşanan olaylarda Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na disiplin cezası veren kurulda yer alan Prof.Dr. Mehmet Ersan ailenin verdiği tepki ve gelişmeler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

“Prof.Dr. Mehmet Ersan’ın adaylık başvurusunun reddini duymak istiyorum”

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem yaptığı açıklamada, “Ben, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi olarak bugün yine yüreğimin en derin yerine saplanan bir acıyla karşı karşıyayım. Oğlum şehit olmadan kısa bir süre önce yaşanan olayda, tertemiz evladıma disiplin cezası verenler; onu hedef alan, onu öldürmek için pusuda bekleyen bölücü teröriste tek bir yaptırım bile uygulamadı. Ben o gün bu büyük adaletsizliği içime gömdüm. Devletime, devletimin sükûnetine olan saygımdan sustum. Ama bir anne kalbi susmaz! Bugün öğrendim ki, o vicdanlara sığmayan karara imza atan Prof. Dr. Mehmet Ersan, şimdi kalkmış oğlumun şehit edildiği üniversitenin en yüksek makamına, rektörlüğe aday olmuş. Benim oğlum bu vatan için canını verdi. Fırat’ın kanı bu toprakları vatan yapan candır!"

Bu yarayı tekrar kanatan yanlıştan geri dönülsün

"Şimdi onun eğitimini engelleyenler, onu yalnız bırakanlar, terörün karşısında susanlar kalkmış aynı üniversitede koltuk peşinde koşuyor. Ben buna razı değilim. Bu adaylık başvurusunun reddini bir an önce duymak istiyorum. Benim yavrumun acısı yüreğimde hep taze iken, ona haksızlık eden bir kişinin rektörlük koltuğuna oturma cesareti göstermesi; ne vicdana sığar, ne adalete, ne de Allah korkusuna! Ben şehit annesiyim. Acımı da taşırım, öfkemi de taşırım ama evladımın hatırasına saygısızlık yapılmasına asla sessiz kalmam. Bugün tek isteğim; bu yarayı tekrar kanatan yanlışın görülmesi, o makamın böylesine bir isme teslim edilmemesidir. Benim oğlumun hatırası bu milletin namusudur! Oğluma haksızlık edenlerin devlet kapılarında makam sahibi olması, bir şehit annesinin yüreğine saplanan bıçaktır. Ben buna razı değilim! Fırat’ın şehadeti Türk milletinin vicdanına emanettir. O emaneti çiğnetmem”

Acımızı tekrar yaşamamızı sağlıyorlar

Son Mühür’e konuşan anne Özlem Erdem, “Bazı şeyleri unutmaya başlarken yani unutmaya derken hafiflemesini sağlarken bu tür olaylar aynı acıyı tekrar yaşamamızı sağlıyor. Onun için Allah'a havale ediyorum inanın ben Allah'a havale ediyorum. Başka da yapacak bir şeyimiz yok” dedi.