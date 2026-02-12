İzmir’in Karşıyaka ilçesinde hizmet veren planetaryum, astronomi ve uzay bilimleri başta olmak üzere farklı bilim dallarını görsel ve işitsel içeriklerle ziyaretçilere aktaran bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Kubbe şeklindeki yapısıyla dikkat çeken merkezde, gökyüzü ve uzay temaları özel projeksiyon sistemleriyle yansıtılıyor. Ziyaretçiler, hazırlanan gösterimlerle yıldızlar ve gök cisimleri hakkında bilgi edinebiliyor.

Görsel ve işitsel gösterimler ilgi görüyor

Planetaryumda gösterimi yapılan filmler, bu alan için özel olarak hazırlanan animasyonlar ve uçuş sahneleri içeriyor. Görsel efektlerle desteklenen anlatımlar sayesinde ziyaretçiler hem izliyor hem öğreniyor. Sunumlar alanında uzman astronomlar tarafından gerçekleştiriliyor ve içerikler farklı yaş gruplarına göre planlanıyor.

Kubbe mimarisi ve izleme düzeni dikkat çekiyor

Merkez, kubbe biçimindeki mimari yapısıyla geniş bir izleme alanı sunuyor. İç mekânda yer alan yatan koltuklar, izleyicilerin gösterimleri geniş açıyla takip etmesini sağlıyor. Bu düzen sayesinde ziyaretçiler, kendilerini gökyüzünün içindeymiş gibi hissediyor ve farklı bir deneyim yaşıyor.

Film ve animasyon içerikleri farklı yaş gruplarına hitap ediyor

Planetaryumda yalnızca astronomi temalı içerikler değil, doğa bilimlerini konu alan animasyon gösterimleri de yer alıyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye yönelik hazırlanan içerikler, bilimsel bilgileri daha anlaşılır hale getiriyor. Bu nedenle merkez, hem eğitim hem de gezi amaçlı ziyaret edilebiliyor.

Planetaryumların amacı ve gökyüzü deneyimi

Işık kirliliği nedeniyle yıldızların çıplak gözle görülmesinin zorlaşması, planetaryumların önemini artırıyor. Simülasyonlar aracılığıyla hazırlanan gösterimler sayesinde ziyaretçiler gökyüzünü farklı açılardan inceleyebiliyor. Bu deneyim, özellikle şehirde yaşayanlar için dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Çalışma gün ve saatleri açıklandı

Planetaryum, hafta içi pazartesi ile cuma günleri arasında 08.00 – 18.00 saatlerinde hizmet veriyor. Cumartesi ve pazar günleri ise ziyaret saatleri 09.00 – 19.00 olarak uygulanıyor. Merkeze gitmeden önce saatlerin kontrol edilmesi öneriliyor, çünkü bazı ziyaretçiler saatleri karıştırabiliyor ve planlama yaparken küçük karıışıklıklar yaşanabiliyor.

Ulaşım seçenekleri merak ediliyor

Karşıyaka Planetaryumu’na ulaşım için toplu taşıma ve özel araç seçenekleri bulunuyor. İZBAN ile Aliağa-Çiğli veya Menemen-Cumaovası güzergahında seyahat edenler Şemikler durağında inip kısa bir yürüyüşle merkeze ulaşabiliyor.

ESHOT kullanmak isteyenler ise Haydar Aliyev Parkı durağından geçen hatları tercih edebiliyor. Bu hatlar arasında 229, 327, 423, 428, 429, 442, 443, 445, 446, 447, 547, 595, 820 ve 827 numaralı otobüsler yer alıyor. Bazı ziyaretçiler ilk kez geldiklerinde durak isimlerinde küçük yazım hatalrı yapabiliyor ancak durağı bulmak genelde zor olmuyor.