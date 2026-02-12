Son Mühür/ Merve Turan - Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü ve 2026 Çin Yeni Yılı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen “55 yıllık diplomatik dostluk: Türkiye ve Çin – İzmir buluşması” temalı etkinlikle kutlandı. Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Sichuan Eyaleti Yurtdışı Çinliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Huang Hao, İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang, yabancı misyon temsilcileri, bürokratlar, Çinli konuklar ve çok sayıda İzmirlİ katıldı.

Tugay: dostluğu büyütmek için buradayız

Başkan Tugay, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin barış ve karşılıklı anlayış temelinde geliştiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 48 milyar doları aştığını hatırlatan Tugay, bu ilişkinin daha dengeli, katma değeri yüksek ve karşılıklı kazancı artıran bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti. İzmir’in Wuhan, Xiamen ve Tianjin ile kardeş kent ilişkilerine dikkat çeken Tugay, Chengdu’nun da kardeş kentler arasına katılacağını açıkladı.

İzmir ekonomik iş birliklerinde kilit konumda

İzmir’in limanları, lojistik altyapısı ve sanayi birikimiyle Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinde önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret eden Tugay, İzmir’de hayata geçen büyük ölçekli Çin yatırımlarının istihdam ve teknoloji transferi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Yüksek katma değerli üretim, teknoloji odaklı yatırımlar ve uzun vadeli iş birliklerinin İzmir’in önceliği olduğunu vurguladı.

Yeşil dönüşüm ve dijital şehircilik vurgusu

Başkan Tugay, iklim krizi, yeşil dönüşüm, dijital şehircilik ve kentsel dirençlilik alanlarında Çin ile güçlü ortaklıklar kurmayı hedeflediklerini söyledi. Çin Takvimi’ne göre At Yılı’na girildiğini hatırlatan Tugay, çalışkanlık ve ilerleme mesajı verdi. Çinli konukları İzmir Enternasyonal Fuarı ve Expo 2027 İzmir’e davet etti.

Çinli temsilcilerden iş birliği mesajı

Büyükelçi Jiang Xuebin, kültürel ve insani ilişkiler başta olmak üzere Türkiye ile iş birliğinin her alanda genişlediğini belirtti. Huang Hao ise İzmir’de sanat aracılığıyla dostlukta yeni bir sayfa açıldığını ifade etti. Yağız Vang da yarım asrı aşan Türkiye-Çin dostluğunun İzmir’de her geçen yıl daha da güçlendiğini söyledi.

Kültürler arası sahne İzmir’de buluştu

Gecede zeybekten Çin operasına, müzikten sahne gösterilerine uzanan zengin bir program sunuldu. Etkinlik, salondaki katılımcıların hep birlikte söylediği “Hayat bayram olsa” şarkısıyla sona erdi.