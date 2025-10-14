Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, nöroçeşitli bireylerin toplumsal yaşama ve istihdama katılımını destekleyen örnek projelerine bir yenisini ekledi.

Belediye bünyesindeki Destekli İstihdam Ofisi, iki otizmli gencin daha hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağladı.

Ahmet Korkunç ve Toprak Tahir Kurt, İZTARIM AŞ’ye bağlı İZMAR tanzim satış mağazalarında reyon görevlisi olarak işe başladı.

Destekli İstihdam Ofisi yeni umutlar yaratıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Destekli İstihdam Ofisi, istihdam ve iş koçluğu desteğiyle dikkat çekiyor.

Başvuru sürecinden işe yerleştirmeye kadar her aşamada birebir destek sunan ofis, şimdiye dek 42 kişinin iş gücüne katılmasına aracılık etti.

Ahmet Korkunç ve Toprak Tahir Kurt’un başvuruları sonrasında yapılan mesleki analizler ve eğitimlerin ardından iki genç, İZMAR şubelerinde iş başı yaptı. Her iki genç de iş koçlarının rehberliğinde çalışma hayatına hızlı bir şekilde uyum sağladı.

“Her birey topluma katkı sunmalı”

İZTARIM AŞ Genel Müdürü Öztürk Kurt, özel gereksinimli bireylerin istihdam sürecine verdikleri önemi vurguladı.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her bireyin kendi potansiyeli doğrultusunda toplumsal yaşama katkı sunmasını destekliyoruz. Destekli İstihdam Ofisi, özel gereksinimli bireylerin iş yaşamına etkin bir şekilde katılmasını hedefliyor.

Ahmet ve Toprak’ın işe başlaması bizlere güç ve moral verdi. Ailelerine güvenleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hayallerim gerçek oldu”

İZMAR Gaziemir Şubesi’nde görev alan 22 yaşındaki Ahmet Korkunç, iş hayatına adım atmanın mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

“İZMAR’da çalışmak en büyük hayalimdi. Şu an rafları diziyorum, reyon görevlisiyim. Vaktim çok güzel geçiyor, işime alıştım. Liseden beri çalışmayı istiyordum. Hayallerim gerçekleşti. İlk maaşımla aileme hediye almayı planlıyorum.”

Ahmet’in annesi Zeynep Korkunç ise oğlunun başarısıyla duyduğu gururu dile getirdi: “Ahmet 22 yaşında otizmli bir genç. Bu yaşına kadar kendimizi bu kadar özel hissetmemiştik. Belediyeye teşekkür ediyoruz.

Ahmet küçüklüğünden beri İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni takip ederdi. Şimdi orada çalışıyor, bu bizim için tarif edilemez bir mutluluk.”

“Günlerim çok güzel geçiyor”

İZMAR Bozyaka Şubesi’nde çalışmaya başlayan 21 yaşındaki Toprak Tahir Kurt, işini severek yaptığını söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iş başvurusunda bulundum. Bana bu işi teklif ettiler, kabul ettim. Günlerim güzel geçiyor. Ürünleri düzenliyorum, müşterilere yardımcı oluyorum. İlk maaşımla tatile gitmek istiyorum.”

Toprak’ın annesi Serap Bayrak, oğlunun işe başlamasıyla birlikte umutsuzluğun yerini mutluluğa bıraktığını belirtti:

“Toprak liseyi bitirdikten sonra çalışmayı çok istiyordu. İş koçları her adımda yanımızdaydı. Bu fırsat Toprak için yeniden umut oldu. Artık kendini daha iyi hissediyor, sosyal çevresi genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

İş koçları her adımda destek veriyor

Destekli İstihdam Ofisi’nde görev yapan iş koçları, nöroçeşitli bireylerin başvuru sürecinden iş yerine adaptasyonuna kadar her aşamada yanlarında yer alıyor.

İş analizi, evrak düzenleme, eğitim, oryantasyon ve düzenli ziyaretlerle adayların iş hayatına uyum sağlamasına yardımcı olan koçlar, bireylerin sosyal becerilerini de geliştiriyor.

İş Koçu Büşra Alpayım, bugüne kadar 42 kişinin istihdamına katkı sunduklarını belirterek, “Ahmet ve Toprak, iş koçlarımızın desteğiyle mesleki analizden mülakata kadar her adımı başarıyla geçti. Artık onlar da iş hayatının bir parçası” dedi.

İzmir’den Türkiye’ye örnek bir model

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük ettiği Destekli İstihdam Ofisi, Türkiye’de nöroçeşitli bireylerin iş gücüne katılımını destekleyen ilk belediye projesi olma özelliğini taşıyor.

Sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneği olarak gösterilen proje, otizmli bireylerin hayata daha sıkı tutunmasını sağlarken, diğer illere de örnek oluşturuyor.