Son Mühür/ Merve Turan - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçe esnafını ziyaret ederek sorun ve talepleri yerinde dinledi. Çiçek, “Halkın arasından geldim, onların sesi olmaya devam edeceğim” dedi.

Esnafın taleplerini not aldı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçe merkezindeki esnaflarla bir araya geldi. Esnafın yaşadığı sıkıntıları ve belediyeden beklentilerini dinleyen Başkan Çiçek, notlarını alarak ilgili birimlere anında talimat verdi. Ziyaret sırasında hem hizmetlerin sahadaki durumu hem de planlanan yeni projeler hakkında bilgi paylaşıldı. Vatandaşların başkanla sohbeti sırasında samimi anlar yaşandı.

“Halkın arasından geldim”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Çiçek, halktan biri olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti. Çiçek, “Ben halkın arasından geldim. Muhtarlık dönemimde de her zaman vatandaşlarımızla birlikteydim. Başkanlık görevim boyunca da aynı şekilde onların yanında olacağım. Hizmet sözü verdim ve tüm koşullara rağmen bu sözleri yerine getirmek için çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çözüm odaklı hizmet anlayışı”

Esnafın sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını vurgulayan Çiçek, belediye olarak çözüm üretmek için sahada olduklarını söyledi. “Esnafımızı ziyaret ediyor, sorunlarını dinliyoruz. Taleplerini not alıp hızla çözüme yöneliyoruz. Aynı zamanda yürüttüğümüz projelerden de bahsediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla halkın ihtiyaçlarına cevap veren bir yönetim anlayışını sürdürmeye kararlıyız” dedi.