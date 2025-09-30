Son Mühür - İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Balkanlardaki siyasi gelişmeler, tarihi katliamların gündeme taşınması ve yurtdışındaki Türk adayların desteklenmesi ele alındı.

Tokat’ta verimli toplantı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu’nun Tokat’ta düzenlenen yönetim kurulu toplantısı, Anadolu Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Yavuz Cemil Erdem ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya katılan İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, “Teşkilat Başkanlığını yürüttüğüm konfederasyonumuzun toplantısı oldukça verimli geçti. Genel Başkanımız Sabri Mutlu başkanlığında, yurtiçi ve yurtdışında Balkan camiasını ilgilendiren konuları değerlendirdik” dedi.

Balkanlardaki gelişmeler masada

Toplantıda, 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın Osmanlı’ya verdiği savaş ültimatomunun Balkan Türklerine yönelik katliamların başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi yönünde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca Kuzey Makedonya ve Kosova’daki seçimlerde Türk adayların desteklenmesi, Bulgaristan ve Batı Trakya’daki son siyasi gelişmelerin yakından takip edilmesi gündeme alındı.

Tarihi katliamların gündeme taşınması

Mora, Srebrenica, Çamerya ve Kayacık katliamlarının Türkiye genelinde daha güçlü şekilde gündeme getirilmesi gerektiği ifade edildi. Milli bayramlarda dernek ve federasyonların daha etkin rol üstlenmesi, birlik ve dayanışmayı artıracak faaliyetlerin yaygınlaştırılması da toplantıda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Konfederasyona yeni katılım

Merkezi Tokat’ta bulunan Anadolu Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nun, 52 ilde 300’ün üzerinde dernekle Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu’na katılması önemli bir güç birliği olarak değerlendirildi.

Mora Soykırımı paneline yoğun ilgi

Toplantı kapsamında düzenlenen Mora Soykırımı paneli, Tokat halkının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Panelde, Balkan Türklerinin yaşadığı acıların hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.