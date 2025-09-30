İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Eylül’de gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda düzensiz göçmenlere yönelik önemli bir başarıya imza attı.

Operasyonlarda 62’si çocuk olmak üzere toplam 138 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çeşme açıklarında lastik bot durduruldu

Sabah saat 07.00 sıralarında Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit edildi.

ölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-704) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86) tarafından durdurulan botta 13’ü çocuk 32 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Urla’da karadan ulaşımı olmayan bölgeye operasyon

Aynı gün saat 15.20’de Urla ilçesi Sarpdere Koyu mevkiinde, karadan ulaşımı bulunmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair ihbar alındı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), Sahil Güvenlik Botları (KB-118, KB-4309, KB-86) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri müşterek bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 49’u çocuk toplam 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayda yakalanan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.