Son Mühür/ Osman Günden- Avrupa Taekwondo Federasyonu tarafından 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Tiran Open G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

29 ülkeden 1300 sporcunun katıldığı dev organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü, 4 sporcusuyla mücadele etti.

Merve Nisa Mızrak Avrupa sıralamasında yükseldi

Aliağalı sporculardan Merve Nisa Mızrak, yıldızlar kategorisinde sergilediği başarılı performansla gümüş madalya kazandı.

Mızrak, elde ettiği bu dereceyle Avrupa Taekwondo sıralamasında üst sıralara yükselmeyi başardı. Genç sporcu, uluslararası arenadaki bu başarısıyla kulübüne önemli puan kazandırdı.

Gençler kategorisinde iki bronz madalya

Turnuvada gençler kategorisinde yarışan Derya Üzüldü ve Elif Eylül Daşgın, zorlu rakiplerini geride bırakarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Her iki sporcu da kendi sıkletlerinde yükselişini sürdürerek, Türkiye’nin genç taekwondocuları arasında dikkatleri üzerine çekti.

Zübeyde Ilgın Dağ, finali kıl payı kaçırdı

Kadınlar 55 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Zübeyde Ilgın Dağ, derece maçında rakibine yalnızca 2 puan farkla mağlup oldu. Madalya alamasa da turnuvada ortaya koyduğu performans, teknik heyetten tam not aldı.

“Aliağa’nın adını uluslararası arenada duyuruyoruz”

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede takımının performansından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Sporcularımızla başarılarımıza yenilerini ekleyerek Avrupa Taekwondo puanlarıyla üst basamaklara çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, yeni uluslararası müsabakalarda Aliağa’nın adını daha da yukarılara taşımak.”

Aliağa sporda ivme kazanıyor

Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle her geçen gün daha fazla başarıya imza atan AGM Spor Kulübü, taekwondo branşında Türkiye’nin önemli altyapılarından biri haline geliyor. Kulüp, yerel yetenekleri keşfetmeye ve Avrupa arenasında Aliağa’yı gururla temsil etmeye devam ediyor.