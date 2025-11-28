Son Mühür- İzmir’de, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi’nin Hürriyet Bulvarı cephesinde bulunan üç adet Demir Ağacı (Parrotia persica), yıllar içinde kontrolsüz büyüyerek ciddi bir güvenlik riski oluşturdu. Ağaçların güçlü kök ve gövde yapıları, hastane bahçe duvarında derin çatlaklara ve duvarın yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu caddeye doğru eğilmesine neden oldu. Bu durum, kamu güvenliğini tehdit eder hale gelince, acil ve doğaya saygılı bir müdahale zorunlu hale geldi.

Kurumlararası iş birliğiyle kesmek yerine taşıma kararı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olası riskin ortadan kaldırılması sürecini doğaya saygı prensibiyle yönetti. Ağaçların kesilmesi yerine taşınması yönünde karar verilerek titiz bir izin süreci başlatıldı. Gerekli ödenek Bakanlık tarafından temin edildikten sonra, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan yasal izinler alındı.

İşlemin profesyonelce yürütülmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlandı. Bu sayede, hem tarihi ve kültürel değere sahip ağaçların korunması hem de can güvenliğini tehdit eden durumun çözülmesi amaçlandı.

Gece operasyonu: Ağaçlar yeni yuvalarına Kavuştu

Planlanan operasyon, 19 Kasım 2025’i 20 Kasım’a bağlayan gece, saat 23.30’da başlatıldı. Trafiğin azaldığı bu saatte, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından üç adet Demir Ağacı, özel ekipmanlar kullanılarak büyük bir özenle söküldü. Ağaçların kök ve gövde yapılarının zarar görmemesi için tüm detaylar titizlikle uygulandı.

Taşınan ağaçlar, Konak ilçesindeki MTK yerleşkesine nakledilerek güvenli bir şekilde yeniden dikildi. Böylece, hem hastane duvarının oluşturduğu güvenlik riski ortadan kaldırılmış oldu hem de ağaçların yaşam hakkı korunarak yeni bir alanda gelişimlerine devam etmeleri sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Kul: "Doğaya saygının somut göstergesi"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, tamamlanan çalışmanın hem insan hem de çevre güvenliği açısından örnek teşkil eden bir yaklaşım olduğunu belirtti. Kurumlararası iş birliğinin başarısını vurgulayan Kul, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim için çevredeki her canlı değerlidir. Kamu güvenliğini sağlarken doğayı korumayı da görev biliyoruz. Bu nedenle ağaçların kesilmesi yerine taşınması için tüm kurumlarla iş birliği içinde titiz bir süreç yürüttük. Ağaçlarımız yeni yaşam alanlarında kök salmaya devam edecek. Bu çalışma, doğaya saygı ve canlı sevgisiyle hareket ettiğimizin somut bir göstergesidir.”

Doğa hassasiyetiyle yürütülen bu hassas işlem, kamuoyunda takdir topladı ve kurumsal sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha ortaya koydu.