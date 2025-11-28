Programın açılışında konuşan TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep, farklı sektörlerden kadın girişimcilerin aynı platformda buluşmasının yarattığı değere dikkat çekti. İş dünyasında dayanışmanın önemine vurgu yapan Celep, güçlü iletişim ağlarının ticareti geliştireceğini belirtti.



Celep, “Güç birlikleri ve doğru iletişimle firmalarımız çok daha ileri noktalara ulaşabiliyor. Üyelerimizin temas halinde olması ve ortak çalışmalar geliştirmesini arzu ediyoruz” dedi.

Gaziantep’ten dayanışma mesajı

Etkinliğe katılan TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe Ahi ise kadın girişimcilerin bir araya gelmesinin iş hayatında önemli bir güç yarattığını söyledi. Ahi, bu tür buluşmaların kadınların ekonomi içindeki görünürlüğünü artırdığını ifade ederek, “Birliktelik ve karşılıklı görüş alışverişi, kadınların iş dünyasındaki etkisini daha da güçlendiriyor” diye konuştu.

Sağlıklı yaşam üzerine bilgilendirme

Konuşmaların ardından Diyetisyen Hatice Nur Ege, katılımcılara uzun ve sağlıklı yaşam üzerine bilgilendirme yaptı. Program, kadın girişimciler arasında yeni iş bağlantılarına kapı aralayan görüşmelerle sona erdi.