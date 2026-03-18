Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların emanetleriyle bir araya geldi. Kent sivil toplum kuruluşları arasında önemli bir yere sahip olan şehit aileleri derneklerinin temsilcilerini makamında konuk eden Başkan Tugay, bu özel günde birlik ve beraberlik mesajı verdi. İzmir Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı bu duygu yüklü buluşmada, şehit yakınlarının ve gazilerin toplumsal hayattaki önemine vurgu yapıldı.

Şehit derneklerinden Başkan Tugay’a nezaket ziyareti

Düzenlenen programa İzmir’de faaliyet gösteren çok sayıda derneğin başkan ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Katılımcılar arasında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru ve yardımcısı Koray Akalın, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ufuk Çoban, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu ile İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan yer aldı. Dernek temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehit ailelerine ve gazilere yönelik sergilediği hassas yaklaşım ile sağladığı kesintisiz desteklerden dolayı Dr. Cemil Tugay’a şükranlarını sundu.

"Çanakkale ruhu Türk Milletinin en büyük gücüdür"

Ziyaret esnasında konuklarına hitaben bir konuşma gerçekleştiren Başkan Dr. Cemil Tugay, 18 Mart’ın manevi derinliğine dikkat çekerek günün anlam ve önemini "kutsal bir miras" olarak nitelendirdi. Çanakkale Savaşı’nın dünya askeri tarihine altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu ifade eden Tugay, bu zaferin Türk milletinin sarsılmaz inancını ve mücadele azmini tüm dünyaya kanıtladığını dile getirdi. Şehitlerin fedakarlıklarının bedelinin hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirten Başkan, kazanılan bu büyük zaferin günümüze ışık tutmaya devam ettiğini kaydetti.

Emanetlere sahip çıkma sözü: "Her zaman yanınızdayız"

Konuşmasının devamında şehit aileleri ve gazilerin kendileri için taşıdığı değeri vurgulayan Başkan Cemil Tugay, yerel yönetim olarak her türlü imkanla bu kutsal emanetlerin yanında olacaklarının altını çizdi. Şehit yakınlarının ve gazilerin onurlu duruşlarının kendilerine güç verdiğini belirten Tugay, "Sizler bizim baş tacımızsınız ve varlığınızla bizlere güç katıyorsunuz. Belediye olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye, sizlerin hayatını kolaylaştıracak projelere imza atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Buluşma, karşılıklı iyi niyet temennileri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

