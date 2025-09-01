Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Afet Yönetimi Risk Azaltma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Kılıç ile Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Tahsin Can Koçum, orman yangınlarını önlemeye yönelik yenilikçi bir projeye imza attı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından geliştirilen sistem, ormanın farklı bölgelerine yerleştirilecek akıllı sensörler aracılığıyla sıcaklık, nem, duman ve ani ısı değişimlerini anlık olarak ölçecek.

Toplanan veriler, yapay zekâ destekli merkezde analiz edilerek olası yangınlar saniyeler içinde tespit edilecek. Ekipler, GPS konum bilgisi sayesinde yangının başladığı noktayı anında görebilecek ve hızla müdahale edebilecek.

Balçova Terapi Ormanı’nda pilot uygulaması yapılacak projede, yaklaşık 18 hektarlık alan için 40 sensör yeterli olacak. Her bir sensörün maliyeti 1.200 TL, toplam kurulum ise 48 bin TL gibi düşük bir bütçeyle gerçekleştirilecek.

Güneş enerjisiyle 45 gün kesintisiz çalışacak

Prof. Dr. Kılıç, sistemin yalnızca yangın önleme değil, ekosistemin sürekli izlenmesi için de kullanılabileceğini belirtti. Sensörler, güneş paneli ve küçük piller sayesinde enerji sağlayacak; gündüz güneş enerjisiyle çalışırken aynı anda pili şarj edecek, gece ise pille çalışmaya devam edecek. Minimum güneş ışığında bile tek sensör 45 gün boyunca kesintisiz çalışabilecek.

Projede kullanılan “Otonom Çalışan Yangın Sensör Ağı” yazılımı öğrencisi Tahsin Can Koçum tarafından geliştirildi. Sistem, ölçümler normal aralığın üzerine çıktığında Orman Genel Müdürlüğü, AFAD veya belediyelere otomatik uyarı gönderecek.

“Kayıpları en aza indirmeliyiz”

İklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve çoğalan orman yangınlarının bu projeyi geliştirme motivasyonunu oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, “Yangınlara erken müdahale, kayıpları minimuma indirmek açısından kritik öneme sahip. Projenin İzmir’den başlayarak ülke geneline ve yurt dışına yayılmasını hedefliyoruz” dedi.