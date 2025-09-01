Son Mühür/ Begüm Mol - Bornova Belediyesi, 3-6 yaş arası çocuklara yönelik hizmet veren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri için yeni dönem kayıtlarını başlattı. Naldöken, Evka 3, Merkez, Mevlana, Serintepe, Pınarbaşı, Atatürk, Altındağ ve Doğanlar Mahallesi’nde iki adet olmak üzere toplam 10 merkez, yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2025-2026 eğitim yılına kapılarını açacak.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği merkezlerde çocuklar, haftanın iki günü yarım gün boyunca uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda oyun ve eğitim faaliyetlerine katılıyor. Bu sayede aileler, çocuklarını güvenle merkezlere bırakarak kendi işlerini rahatça halledebiliyor.

“Çocuklarımızın sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, “Bu merkezler hem çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ailelerimize rahat bir nefes aldırıyor. Anneler ve babalar için çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yer bulmak büyük bir ihtiyaç. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de yaşıtlarıyla sosyalleşme imkânı buluyor. Ailelerimiz kayıt için acele etsin” dedi.

Başvuru ve bilgi için

Başvurular, doğrudan merkezlerden yapılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen aileler, Bornova Belediyesi’nin 0232 999 29 29 numaralı telefonundan dahili 2031, 2032, 2033, 2034 ve 2035’i arayarak bilgi edinebilecek.