Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) yeni sezona müthiş bir başlangıç yaparak İzmir derbisinde Karşıyaka'yı farklı mağlup eden Aliağa Petkimspor, ligdeki ikinci zorlu sınavına hazırlanıyor. Ege temsilcisi, yarın (Pazartesi) deplasmanda BSL'nin ve EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak kritik müsabakanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Aliağa Petkimspor, derbide yakaladığı yüksek form grafiğini İstanbul deplasmanına taşımayı ve güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet almayı hedefliyor. Bu maç, Petkimspor’un sezon hedeflerini belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Beko, İki kulvarda istikrar arıyor

Ev sahibi Fenerbahçe Beko ise yeni sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında Tofaş'a karşı son saniyelerde 80-78 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. EuroLeague'de ise çift maç haftasıyla yoğun bir başlangıç yapan son Avrupa şampiyonu, inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Avrupa serüvenine kendi evinde Paris Basketbol'u 96-77 yenerek güçlü bir giriş yapan İstanbul ekibi, ikinci maçında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi aldı.

İki takımın karşılaşması merakla bekleniyor

Fenerbahçe Beko, bu maçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alarak hem moral depolamayı hem de iki kulvarda yaşadığı istikrarsızlığa son vermeyi amaçlayacak. Öte yandan Aliağa Petkimspor, geçen sezonun iki büyük kupasını da müzesine götürmüş, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri karşısında gücünü test etme fırsatı yakalayacak. İzmir ekibinin sert savunması ve derbide gösterdiği hücum performansı, yarınki maçın çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor. Basketbolseverler, ligin güçlü ekibi ile sezona iddialı başlayan sürpriz takımı karşı karşıya getiren bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.