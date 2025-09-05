Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek soğuk hava deposu projesi için ilk adım atıldı. Tekeli Mahallesi’nde inşa edilecek tesis, üreticilerin ürünlerini değerinde pazara sunmasına katkı sağlayacak.

Çiftçilerin yıllardır beklediği proje

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in seçim vaatleri arasında yer alan soğuk hava deposu, protokol sürecinin ardından kısa sürede inşa edilecek. Çiftçilerin uzun süredir talep ettiği tesis, tarımsal üretime ve ürünlerin saklama ömrüne önemli katkı sunacak.

“Her şey çiftçimiz için”

Başkan İlkay Çiçek, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yıllardır hayata geçirilmeyen soğuk hava deposu, İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ilçemize kazandırılacak. Bu proje, ürünlerin değerine değer katacak. Her şey çiftçimiz için” dedi.

Başkan Tugay’a teşekkür

Projeyi hızla tamamlamak istediklerini ifade eden Başkan Çiçek, “Protokol sürecinden sonra inşaat başlayacak. Çiftçimizin sesine kulak veren ve desteğini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.