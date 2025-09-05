İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine tanıklık eden önemli eserleri ziyaretçilerle buluşturuyor. 95 yıllık Türk Bayrağı, 98 yıllık Nutuk ve 99 yıllık sancağın yer aldığı sergi, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü öncesinde ziyaretçilere tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

Kurtuluş Mücadelesinin Zafer Tacı

Müze Müdürü Erol Keklik, sergilenen eserlerin milli mücadelenin simgeleri olduğunu vurguladı:

“Bu eserler bizim oradaki mücadelemizin zafer tacıdır. Türk toplumu tarihine, kültürüne ve mücadeleye verdiği değerle bayrağı özel bir anlamla taşır. Bayrak ruhumuzda ve genetik mirasımızdaki DNA’da birçok şeyi harekete geçirir.”

95 Yıllık Bayrak

Cumhuriyetin ilk yıllarında bayrak kanunu ile birlikte ölçüleri belirlenen ilk bayraklardan biri müzede sergileniyor. Özel bir bağışçı tarafından 2017 yılında müzeye kazandırılan bayrak, en az 95 yıllık mazisi ile dikkat çekiyor.

98 Yıllık Nutuk

1927’de basılan Nutuk’un ilk baskı örneği de müzede yer alıyor. Keklik, “Nutuk cumhuriyetin ilk yıllarında toplumun yaşadıklarına ayna tutan bir kitaptı. Bağışçımız tarafından müzemize kazandırılan bu nadir eser 98 yıllık geçmişe sahip” dedi.

99 Yıllık Sancak

Müzede sergilenen bir diğer değerli eser ise İzmir Kız Lisesi öğrencilerinin işlediği 99 yıllık sancağı. Keklik, “Bu el yapımı sancak milli mücadele dönemlerinde dirence ve yüksek karaktere şahitlik etmiş nadide bir semboldür” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Etkisi

İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi, yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Keklik, hem İzmir’den hem de şehir dışından gelen öğrencilerin bu eserleri gördüğünde duygusal anlar yaşadığını belirtti:

“9 Eylül’de İzmir’de mücadelenin sembollerini anmamak olmazdı. Bu semboller hepimiz için kıymetli.”