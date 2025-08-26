Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla mücadele stratejisi doğrultusunda kentteki peyzaj düzenlemelerinde yeni bir yaklaşıma imza atıyor. Belediye, su tüketimini en aza indirmek amacıyla yeşil alanlarda susuzluğa dayanıklı bitki türlerini kullanmaya başladı. Bu kapsamda son olarak Ege Üniversitesi ve Haydar Aliyev Caddesi kavşaklarında peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Sürdürülebilir yeşil alanlar için yeni hamle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kuraklık eylem planı çerçevesinde, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeşil alanlarda kullanılan su miktarını azaltmak için çalışmalara hız verdi. Bu yeni yaklaşımla, kent genelindeki kamusal alanların estetik ve çevreci bir şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Çalışmaların en son örnekleri, Bornova'daki Ege Üniversitesi Kavşağı ile Bayraklı'daki Haydar Aliyev Caddesi ve Manas Bulvarı kesişimindeki kavşaklarda gerçekleştirildi.

Kurakçıl bitkilerle çevre düzenlemesi

Peyzaj düzenlemelerinde, yüksek miktarda sulama gerektiren bitkiler yerine, İzmir'in iklim koşullarına uyum sağlayabilen ve kuraklığa dayanıklı türler tercih edildi. Bu bitkiler arasında agapanthus, ılgın, zakkum, ateş dikeni, katırtırnağı, abelya ve taflan gibi çeşitler yer alıyor. Bitkilendirme çalışmalarının yanı sıra, kavşaklarda kullanılan cüruf, bazalt kırma taşları ve kaya parçaları da alanlara modern ve şık bir görünüm kattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, su kaynaklarının verimli kullanımı hedefine uygun olarak benzer peyzaj çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini belirtti.