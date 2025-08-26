Son Mühür/ Sercan Engerek - Eğitim yolculuğunu 24 yıldır sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre büyük bir başarıya imza attı. Ön lisans programlarında yüzde 100, lisans programlarında yüzde 98,06 doluluk oranı elde eden İEÜ, genel ortalamada yüzde 98,6’ya ulaştı. Türkiye’de vakıf üniversitelerinin ortalamasının yüzde 76,55 olduğuna dikkat çeken İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Genel ortalamanın 22 puan üzerinde yer alarak önemli bir başarıya ulaştık. Ailelerimizin ve gençlerimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmayacağız. Hep birlikte yeni başarı hikâyeleri yazacağız” dedi.

Güçlü kadro, modern kampüs, uluslararası vizyon

Teknolojik altyapısı, yurt dışı deneyimine sahip akademisyen kadrosu, uluslararası bağlantıları ve yenilikçi vizyonuyla dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerin beklentilerine cevap vererek öne çıkıyor. Özgener, başarının yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bu sonuç, yıllardır istikrarlı şekilde sürdürdüğümüz vizyonun bir yansımasıdır. Güzelbahçe’de yapımına devam ettiğimiz yeni kampüsün ilk etabını 2026 Temmuz ayında tamamlayacağız. Bizim geleceğe bırakacağımız en değerli mirasımız gençlerimizdir” diye konuştu.

2 bin 398 yeni öğrenci İzmir Ekonomi ailesinde

Bu yıl toplam 2 bin 398 öğrencinin İEÜ’yü tercih ettiğini belirten Özgener, “Sadece Ege’de değil, Türkiye genelinde de ilgiyle takip edilen bir üniversiteyiz. Aramıza katılan tüm gençlerimize ‘hoş geldiniz’ diyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Rektör Abacıoğlu: “Güveni sürdürülebilir kılacağız”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, doluluk oranlarının doğru eğitim modeli ve öğrenci merkezli yaklaşımın sonucu olduğunu ifade etti. “Bizim için en önemli noktalardan biri güveni kalıcı hale getirmek. Ailelerimizin ve öğrencilerimizin beklentilerini karşılamak, onların hayallerine ulaşmaları için yanında olmak önceliğimiz” diyen Abacıoğlu, “Bu yıl kapımızdan giren gençler yarının liderleri, girişimcileri, sanatçıları ve bilim insanları olacak. İzmir Ekonomi, sadece bir üniversite değil, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yolculuktur. Zirve yolculuğumuz emin adımlarla devam edecek” ifadelerini kullandı.