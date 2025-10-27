Son Mühür/ Beste Temel - İzmirli Rotary kulüpleri, Cumhuriyet’in 102. yılını Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen görkemli bir balo ile kutladı. Atatürk’ün sevdiği şarkıların söylendiği, Cumhuriyet dönemine özgü lezzetlerin sunulduğu gece, tarih, zarafet ve gururun iç içe geçtiği unutulmaz bir buluşmaya dönüştü.

Cumhuriyet coşkusu İzmir’de yeniden yaşandı

Rotary Bölge 2440 Federasyonu’na bağlı Karşıyaka, Kültürpark, Kültürel Miras, 100. Yıl ve Agora Rotary Kulüpleri, Cumhuriyet coşkusunu “İyilik için birleşin” ruhuyla birleştirerek Tarihi Havagazı Fabrikası’nda büyüleyici bir Cumhuriyet balosu düzenledi.

İzmir’in önde gelen isimleri buluştu

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı geceye, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Rotary Bölge 2440 Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, çok sayıda Rotaryen, eşleri ve İzmir’in önde gelen sivil toplum temsilcileri katıldı. Üç aylık titiz bir hazırlık süreciyle gerçekleştirilen organizasyon, Cumhuriyet’in ruhuna saygı duruşu niteliği taşıdı.

Müzik, dans ve tarih iç içe geçti

Klasik müzikle başlayan kokteylde davetliler, Cumhuriyet döneminin zarafetini hissettiren atmosferde buluştu. Ardından sahne alan orkestra, Atatürk’ün en sevdiği şarkılarla coşkuyu doruğa taşıdı. Zeybek ve vals gösterileriyle Cumhuriyet’in dansla ve müzikle yaşatıldığı bir tablo oluşturuldu. Gece boyunca Cumhuriyet’in ilk yıllarını yansıtan geleneksel lezzetlerden oluşan özel menü sunuldu.

Cumhuriyetin 102. yılına yeşeren miras

Programın sonunda düzenlenen çekilişte beş davetli Cumhuriyet özel serisinden hediyeler kazandı. Finalde herkes ellerinde bayraklarla hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Salon kırmızı beyaz renklere bürünürken duygusal anlar yaşandı. Etkinliğin geliriyle Rotary Hatıra Ormanı’na fidan bağışında bulunuldu; böylece Cumhuriyet’in 102. yılına doğaya bırakılan bir umut miras kaldı.

“Bu gece bir bağlılık ifadesidir”

Rotary Bölge 2440 Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, “Cumhuriyet, bize sadece özgürlüğü değil; dayanışmayı, eşitliği ve iyiliği de armağan etti. Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i yaşatmak ve değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Bu gece bir kutlamadan öte bir bağlılık ifadesidir” dedi.