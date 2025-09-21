ORC Araştırma’nın 10-17 Eylül 2025 tarihleri arasında 8 ilde 4 bin 300 katılımcıyla yaptığı “28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü” raporuna göre, İzmir’den iki milletvekili Ege’nin en beğenilen 5 milletvekili arasına girmeyi başardı.

Listenin zirvesinde, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, yüzde 29,8 beğeni oranıyla ilk sırada yer aldı. Onu, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin (%27,0) ve GP Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ (%25,5) takip etti.

İzmir’den listeye giren bir diğer isim ise AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı oldu. Çankırı, yüzde 24,3 beğeni oranıyla dördüncü sırada yer alarak İzmir’i iki isimle temsil etti.

İzmir’den çifte başarı

Böylece İzmir, hem iktidar hem muhalefet kanadından isimlerle Ege’nin en beğenilen milletvekilleri listesine girdi. Hem CHP’li Salih Uzun’un birinci sıradaki başarısı, hem de AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın ilk 5’e girmesi, kentin bölgesel siyasetteki güçlü konumunu gözler önüne serdi.