İzmir Körfezi’nde geçen yıl yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bölgede etkili olan kötü koku, bu yıl da sıcak havaların etkisiyle yeniden ortaya çıktı. Körfezde zaman zaman gözlenen kirlilik nedeniyle kıyıya vuran ölü balıklar, hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığına dair endişeleri artırıyor.

Bayraklı’dan Kordon’a kadar balık ölümleri

Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahilleri ve Konak Kordon bölgesinde deniz yüzeyine vuran irili ufaklı ölü balıklar dikkat çekiyor. Sahil şeridinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kötü manzara ve ağır kokudan olumsuz etkileniyor. Belediyeye bağlı ekipler, kıyıya vuran balıkları düzenli olarak toplayarak temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar tepkili: “Çaresi bulunmalı”

İzmir’de yaşayan 55 yaşındaki Hakan Ceyhan, sahilde karşılaştığı manzara karşısında üzüntüsünü dile getirdi:

“Deniz kirliliğinden mi yoksa doğa olaylarından mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama burada yürüyüş yaparken ölü balıklarla karşılaşmak çok üzücü. Yetkililer bu soruna mutlaka kalıcı bir çözüm bulmalı.”

Turistler de rahatsız

İş seyahati için İstanbul’dan İzmir’e gelen 28 yaşındaki Enise Ayça Dal ise yaşanan durumun turizm açısından olumsuz bir tablo yarattığını söyledi:

“Balık ölümleri çok kötü bir görüntü oluşturuyor. Fotoğraf çektirmek istedik ama sahilde ölü balıkları görünce şaşırdık. Ayrıca ağır bir koku var. Merak edip yaklaştık ama kokudan rahatsız olduk.”

Çevre ve halk sağlığı açısından risk

Uzmanlara göre denizde oksijen azalması, kirlilik ve sıcaklık artışları balık ölümlerinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Körfezde yaşanan bu tablo, hem deniz ekosisteminin geleceği hem de bölgede yaşayan halkın sağlığı açısından kaygı yaratıyor.

Temizlik çalışmaları yetersiz kalıyor

Ekipler her gün kıyıya vuran balıkları toplasa da sorun köklü bir çözüm gerektiriyor. Körfezdeki su sirkülasyonunun yetersizliği, atık kaynaklı kirlilik ve iklim koşullarının birleşmesi, kötü kokunun tekrar tekrar hissedilmesine yol açıyor.