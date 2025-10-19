Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta kapılarını açan İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hayatını ve siyasi mücadelesini anlatan “Millete Emanet” kitabını İzmirliler için imzaladı. Gazeteci Yavuz Oğhan’ın kaleminden çıkan eserin imza etkinliği, fuarın ikinci gününde, kitapseverlerin ve İmamoğlu destekçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlik yaklaşık iki saat sürdü ve bu süreçte Başkan Tugay, hem İzmirlilerle kucaklaştı hem de kitapları imzalayarak İmamoğlu’na yönelik destek mesajlarını kabul etti.

"Mücadele boşa gitmeyecek, biz buradayız"

Yoğun ilgi karşısında bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, oluşan uzun kuyrukları, verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunun bir kanıtı olarak gördüğünü belirtti. Başkan Tugay, “Türkiye’nin hak ettiği özgürlük ortamına kavuşacağına, adaletin yeniden tesis edileceğine olan inancımız tamdır. Buradaki uzamış kuyrukları gördüğümüzde anlıyoruz ki, bu mücadele asla boşa gitmeyecek. Kime, neyin emanet edildiğini bu kalabalıkta net bir şekilde görebilirsiniz. Bizler burada durmaya, mücadelemize devam etmeye kararlıyız,” ifadeleriyle hem Ekrem İmamoğlu’na hem de destekçilerine moral verdi. Tugay, İmamoğlu’nun yokluğunda İstanbul'un "sahipsiz gibi" kaldığını dile getirerek, vatandaşlardan aldıkları güçle yola devam ettiklerini söyledi.

İzmirlilerden duygusal destek mesajları

İmza gününe 7’den 70’e yüzlerce İzmirli akın etti. Vatandaşlar, kitaplarını imzalatan Başkan Tugay aracılığıyla Ekrem İmamoğlu’na duygu dolu destek mesajlarını ilettiler. Katılımcılar, “Sizlerin buna vesile olması çok güzel bir jest,” “Ekrem Başkan bizim için çok kıymetli,” “Onu çok seviyoruz,” ve “Bu kitap, sizin imzanızla kütüphanemizde özel bir yer edinecek,” gibi sözlerle hem Başkan Tugay’a teşekkür etti hem de İmamoğlu’na olan bağlılıklarını gösterdi.

Tugay: "Mücadelenin yol arkadaşı olarak görevimi yapıyorum"

Başkan Tugay, imza gününde üstlendiği rolü, “Bugün burada minicik bir görevi yerine getirmeye, ‘Millete Emanet’ edilmiş bu büyük mücadeleye minicik bir katkı sağlamaya çalışıyorum,” sözleriyle açıkladı. Ekrem İmamoğlu’nun yaşamını ve mücadelesini aktaran bu eserin okunması gerektiğini belirten Tugay, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Ben de Ekrem Başkan adına, onun inançlı mücadelesinin bir parçası ve yol arkadaşı olarak bugün burada imza atarak, kendime düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu dayanışma, umudumuzu diri tutuyor.” Bu etkinlik, İzmir'in kültürel ortamında siyasi dayanışmanın ve kitapseverliğin anlamlı birleşimi olarak kayıtlara geçti.