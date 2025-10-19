Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin kentin sahil alanlarından daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla sosyal tesis yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, mülkiyeti belediyeye ait olan Güzelbahçe Mithatpaşa Caddesi üzerindeki denize sıfır bölge, modern bir plaj ve sosyal tesise dönüştürülüyor.

Eski yapı yıkıldı, modern plaj tasarlandı

Maltepe Mahallesi sınırlarında yer alan 2 bin metrekarelik alanda yürütülen proje kapsamında, yıllardır kullanılmayan eski bir işletmenin kalıntıları kaldırıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, zemin iyileştirmesi, kıyı düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını tamamladı. Yapı İşleri Dairesi koordinasyonunda yürütülen proje, engelli erişimine uygun olacak şekilde planlandı.

“İzmirliler denize girebilecek hale getirdik”

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Şefi Volkan Keskin, projeye ilişkin bilgi vererek, “2 bin metrekarelik sosyal tesisin bin 200 metrekarelik sert zemin çalışmasını tamamladık. Tuvalet, duş, kafeterya ve oturma alanlarının yapımı sürüyor. Kıyı düzenlemesiyle plajı İzmirlilerin denize girebileceği hale getirdik. Daha önce atıl durumda olan yapıyı kaldırarak, halkın çayını kahvesini içip denize girebileceği bir alan oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Aydınlatma sistemiyle güvenli kullanım sağlanacak

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Elektrik Elektronik Mühendisi Yılmaz Güzel ise tesisin elektrik altyapısı üzerine bilgi vererek, “Aydınlatma ve enerji tesisatına ilişkin çalışmalarımız sürüyor. Altı aydınlatma direğiyle alanın gece güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız” dedi.

Yaz sezonuna yetiştirilecek

Çalışmaların planlandığı takvime uygun şekilde ilerlediği, tesisin 2026 yaz sezonuna hazır hale geleceği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesinde olacak tesiste, vatandaşlar uygun fiyatlarla deniz keyfi yapabilecek ve günübirlik tatilin tadını çıkarabilecek.