Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Elif Ceren Şanlı, “Kick Boks K1” branşında 56 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu, altın madalyanın yanı sıra turnuvanın en prestijli ödüllerinden biri olan “En İyi Kadın Dövüşçü – Best Fighter” ödülüne layık görüldü.

10 yıllık emeğin karşılığı

İzmir’de yaşayan Elif Ceren Şanlı, kick boksa 9 yaşında ailesinin desteğiyle başladı. Yaklaşık 10 yıldır disiplinli bir çalışma süreci yürüttüğünü belirten Şanlı, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek ve ailesini gururlandırmak amacıyla yoğun bir emek verdi. Dünya şampiyonluğu, bu uzun yolculuğun en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Şampiyonluktan iki ay önce babası Ali Şanlı’yı kalp krizi nedeniyle kaybeden Elif Ceren Şanlı, elde ettiği başarıyı duygusal sözlerle babasına ithaf etti. Şanlı, babasına verdiği sözü tuttuğunu ifade ederek bu başarının kendisi için manevi anlamının çok büyük olduğunu vurguladı.

Anneden gurur dolu sözler

Elif Ceren Şanlı’nın annesi Hatice Tuğba Şanlı, kızının elde ettiği başarının aile için tarifsiz bir gurur olduğunu dile getirdi. Kızının bu noktaya gelmek için büyük bir özveri gösterdiğini belirten anne Şanlı, disiplinli çalışmanın ve antrenör desteğinin bu başarıda belirleyici olduğunu söyledi.

Milli takımdan övgü

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli, dünya şampiyonluğunun Türk spor tarihi adına önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti. Uzun yıllardır bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirten Günerli, elde edilen sonucun ülke adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Milli takım antrenörlerinden Erkan Günerli ise turnuva öncesinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, sporcuya olan güvenlerinin karşılıksız kalmadığını belirtti. Elif Ceren Şanlı’nın performansıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Genç yaşına rağmen dünya şampiyonluğu ve “En İyi Kadın Dövüşçü” unvanını kazanan Elif Ceren Şanlı, başarılarını sürdürülebilir kılmayı ve Türk bayrağını uluslararası arenada taşımaya devam etmeyi hedefliyor.