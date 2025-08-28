Son Mühür/ Beste Temel - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali’ne katılan Balkan ülkelerinden dansçılar Gaziemir sahnesinde olacak. Halk oyunları gösterileriyle Balkan kültürünün zenginliğini sergileyecek ekipler, izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Zafer coşkusunu Çiğdem Taştan ezgileriyle taçlandıracak

Gösterilerin ardından sahneye çıkacak sanatçı Çiğdem Taştan, seslendireceği eserlerle Zafer Bayramı coşkusunu en üst noktaya taşıyacak.

Festival alanında buluşma

Kutlama programı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Gaziemir Festival Alanı’nda başlayacak.

Başkan Işık’tan davet

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm ilçe halkını kutlamalara davet ederek, “Ulusumuzun en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla ve gururla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu eşsiz zaferin 103. yıl dönümünde tüm hemşehrilerimizi birlikte kutlamaya bekliyorum” dedi.