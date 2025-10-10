Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla “Eşit İzmir” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında gönüllülük başvuruları alınmaya başladı.

Kadınların yaşamına dokunan proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, kentte toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

“Eşit İzmir”, yalnızca bir farkındalık projesi değil; aynı zamanda kadınların, kız çocuklarının ve tüm yurttaşların eşitlik mücadelesinde aktif rol alabileceği bir katılım platformu olarak öne çıkıyor.

Gönüllülük başvuruları başladı

Projede gönüllü olmak isteyen 18 yaş üzeri herkes, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru formu adresinden çevrim içi olarak kayıt oluşturabiliyor.

Başvuru yapan gönüllüler, belediyenin yürüttüğü eşitlik politikalarına katkı sunmanın yanı sıra, toplumsal değişime doğrudan dahil olma fırsatı elde edecek.

Çok yönlü gönüllülük alanları

“Eşit İzmir” gönüllüleri; tercüme, atölye çalışmaları, saha araştırmaları, sosyal medya yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi, kampanya organizasyonu, eğitim desteği, dijital tasarım ve rehberlik faaliyetleri gibi pek çok alanda görev alabilecek.

Bu yönüyle proje, farklı becerilere sahip yurttaşlara eşitlik temelli çalışmalara aktif katkı verme olanağı sunuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için dayanışma ağı

Proje, İzmir genelinde kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine öncülük edecek gönüllü bir dayanışma ağı kurmayı hedefliyor.

Katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele konusunda bilgi paylaşımı yapabilecekleri, fikir üretebilecekleri ve somut adımlar atabilecekleri bir etkileşim alanına sahip olacak.

Eşit İzmir: Yurttaş temelli değişimin kapısı

“Eşit İzmir”, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal eşitlik politikalarının sürdürülebilirliğini sağlarken, aynı zamanda yurttaşların bu sürecin bir parçası olmasına imkan tanıyor.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler, yalnızca kadınların yaşamına dokunmakla kalmayacak; kentin sosyal dokusunu da eşitlik ekseninde dönüştürmeyi amaçlayacak.

Duyurular sosyal medya üzerinden takip edilebilecek

Başvuruda bulunan gönüllüler, gelişmeleri ve etkinlik duyurularını “izbbkadin” sosyal medya hesabı üzerinden takip edebilecek.

Belediye, gönüllülerin katılımıyla İzmir’i toplumsal cinsiyet eşitliği açısından Türkiye’ye örnek bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.