Son Mühür/ Beste Temel - 3 Şubat 2026 Salı günü EGİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; İzmir’de faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), TEKMER’ler ve girişimcilik merkezlerinin yöneticileri ile raporu hazırlayan akademisyenler ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı üyeleri katıldı.

EGİAD: 'Bugünü değil, geleceği tasarlayan yapı'

Toplantının açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz, EGİAD’ın 35 yıllık kurumsal yolculuğuna dikkat çekti.

EGİAD’ın 1990 yılında 47 genç iş insanının birlikte üretme vizyonuyla kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, bugün 900’ü aşkın üye ile 3 bin 500’den fazla şirketi ve yaklaşık 150 bin kişilik istihdam gücünü temsil ettiklerini vurguladı. Bu ölçeğin yalnızca temsil değil, güçlü bir sorumluluk alanı oluşturduğunu belirten Yılmaz, EGİAD’ın klasik bir iş dünyası örgütlenmesinin ötesinde, veri üreten ve politika önerileri geliştiren bir akıl merkezi olmayı hedeflediğini ifade etti.

Yaratıcı yıkım, doğru yönetildiğinde fırsata dönüşür

Konuşmasında “yaratıcı yıkım” kavramına özel vurgu yapan Yılmaz, bu sürecin yalnızca teknolojik değil, insan kaynağını ve toplumsal yapıyı da dönüştüren çok katmanlı bir değişim alanı olduğunu belirtti.

Yılmaz, yaratıcı yıkımın ilk etapta belirsizlik ve risk çağrışımı yapabildiğini, ancak doğru okunduğunda ve doğru yönetildiğinde İzmir için güçlü bir sıçrama alanı oluşturduğunu dile getirdi. Hazırlanan raporda; dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün İzmir işgücü piyasasına etkilerinin kapsamlı biçimde ele alındığını kaydeden Yılmaz, yıkıcı teknolojilerle değişen beceri ihtiyaçlarının somut verilerle analiz edildiğini ifade etti.

Üçüz dönüşümle işgücü piyasası yeniden kurgulanıyor

EGİAD Think Tank çalışmaları kapsamında hazırlanan raporla;

Hangi becerilerin ön plana çıkacağı,

Hangi sektörlerin dönüşümden nasıl etkileneceği,

Yeniden beceri kazandırma (reskilling ve upskilling) süreçlerinin nasıl yapılandırılması gerektiği

başlıklarında uygulanabilir politika önerileri sunulması amaçlanıyor. Raporda özellikle NEET gençler başta olmak üzere kırılgan grupların üretim süreçlerine yeniden dâhil edilmesine yönelik yol haritaları öne çıkıyor. Bu yaklaşımın, yaratıcı yıkımı İzmir açısından bir risk olmaktan çıkararak rekabet gücünü artıran stratejik bir avantaja dönüştürmesi hedefleniyor.

EGİAD Melekleri! Yatırımın ötesinde bir dönüşüm modeli

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri de EGİAD Melekleri Yatırım Ağı oldu. Arda Yılmaz, EGİAD Melekleri’nin yalnızca bir finansman mekanizması değil, bütüncül bir girişimcilik destek modeli sunduğunu vurguladı. Mentorluk, stratejik yönlendirme ve kurumsal deneyim aktarımının bu modelin temel unsurları olduğunu belirten Yılmaz, sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımların önceliklendirildiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na akredite olan ve Ege Bölgesi’nde bu niteliğe sahip tek melek yatırım ağı konumundaki EGİAD Melekleri’nin bugüne kadar 40’ın üzerinde girişime yaklaşık 6 milyon ABD doları yatırım yaptığı bilgisi paylaşıldı.

10. yılda yeni hedef: geleceğe yatırım zirvesi

Bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan EGİAD Melekleri için Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan “Geleceğe Yatırım Zirvesi” de toplantıda duyuruldu. Zirvede; yatırımcılık, teknoloji, yapay zekâ ve stratejik dönüşüm başlıklarının ele alınması, kamu, özel sektör ve ekosistem paydaşlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Ortak akıl vurgusuyla kapanış

Toplantı, dijital katılımcılık uygulamalarıyla görüşlerin toplanması ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu ile gerçekleştirilen networking oturumuyla sona erdi. Arda Yılmaz, toplantıdan elde edilecek çıktılarla “Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir” raporunun sahadan gelen deneyimlerle güçlendirileceğini belirterek, bu çalışmanın kentin geleceğine yön veren politika belgeleri arasında yer alacağını ifade etti.