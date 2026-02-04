Olay, gece geç saatlerde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Sokakta devriye görevinde bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine, ilçede esnaf olduğu belirtilen ve alkollü olduğu iddia edilen İ.Ç. tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Mermi telefonu deldi

Bekçilerin arkasından açılan ateş sonucu Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Ahmet T. (36), cebindeki telefonu delip geçen merminin bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Hastaneye sevk edildi

Yaralı bekçi, silah arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ahmet T., ameliyata alındı.

Saldırgan gözaltında

Olay yerinden kaçan saldırgan, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bir bekçiyle daha önce mahkemelik olduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.