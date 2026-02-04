Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklığın artırdığı su stresine karşı belediyeye ait hizmet binalarında yağmur suyu hasadı sistemlerini yaygınlaştırıyor. Çatı alanları uygun binalara kurulan 10, 5, 3 ve 1 tonluk depolama sistemleriyle toplanan yağmur suları; peyzaj sulaması, kent temizliği ve itfaiye araçlarında kullanılarak şebeke suyundan tasarruf sağlanıyor.

Kritik noktalarda kurulum tamamlandı

Çalışmalar kapsamında Celal Atik Spor Salonu, Kültürpark Tenis Kortu, HİM Binası ve Eşrefpaşa Hastanesi’nde yağmur suyu hasadı sistemleri kuruldu. Kültürpark hollerindeki uygulamalar sürerken, İlber Ortaylı Kütüphanesi, Toros İtfaiye, Yenişehir İtfaiye, Zeytinlik Hizmet Binası ve Atlas Pavyonu’nda da sistemlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

“Su kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz”

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, yağmur suyu hasadının kuraklıkla mücadelede önemli bir araç olduğunu belirtti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerle koordineli yürütülen çalışmalarda, çatı alanları taranarak uygun noktalara depolama sistemleri kuruldu. Yağmur mevsiminin sınırlı bir dönemi kapsadığına dikkat çeken Beydağ, bu sürenin en verimli şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Hasat edilen su hizmetlerde kullanılacak

Proje kapsamında Kültürpark’a yerleştirilen 10 tonluk depolarda biriken yağmur suları; peyzaj sulaması, kent temizliği ve itfaiye araçlarının temizliğinde kullanılacak. Çalışmayla birlikte şebeke ve yeraltı suyu kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Depolar anlık takip ediliyor

Uygulama kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden bir haritalandırma altyapısı oluşturuldu. Bu sistem sayesinde yağmur suyu depolarının konumları, kapasiteleri ve kullanım alanları ilgili birimler tarafından anlık olarak izleniyor.