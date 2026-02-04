Son Mühür/ Merve Turan - Parmakta sıkışan bir yüzük ya da vücuda saplanan bir cisim, yoğun acı ve panik yarattı. İzmir İtfaiyesi bünyesinde görev yapan paramedikler, saniyelerin kritik olduğu bu vakalarda tıbbi ve teknik müdahaleyi eş zamanlı uyguladı. Doğru müdahale ile olası doku kayıplarının ve hayati risklerin önüne geçildi.

Türkiye’de tek uygulama

İtfaiye bünyesinde görev yapan paramedikler, özel donanımlı Kurtarma ve Acil İlk Yardım Aracı (AKS) ile hizmet verdi. Merkez birimin yanı sıra Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Torbalı Çaybaşı, Aliağa ve Urla gruplarında konuşlanan ekiplerde toplam 62 paramedik görev aldı. Ekipler bugüne kadar 765 olaya müdahale etti.

Mikro kesiciden ağır demir kesiciye

İzmir İtfaiyesi envanterinde, büyük çaplı demirleri kesebilen ağır ekipmanlardan trafik kazalarında kullanılan pedal kesicilere, yüzük çıkarma işlemlerinde kullanılan mikro kesicilere kadar geniş bir kurtarma ekipmanı yer aldı. Tüm müdahaleler çevre güvenliği sağlanarak ve kazazedeye zarar verilmeden tamamlandı.

Basit görünen vakalar ağır sonuçlar doğurabiliyor

En sık karşılaşılan vakaların başında parmakta yüzük sıkışması geldi. Müdahale geciktiğinde parmakta hızla gelişen şişliğin ciddi doku kayıplarına yol açabildiği belirtildi. Bu nedenle bu tür olaylar ileri düzey sağlık ve kurtarma operasyonu kapsamında ele alındı.

Cisim batmalarında kritik uyarı

Bahçe korkulukları, yüksekten ya da ağaçtan düşmeler ile balıkçılık sırasında yaşanan zıpkın kazaları, vücuda cisim batmasıyla sonuçlandı. Bu vakalarda yanlış ya da bilinçsiz müdahalenin hayati risk taşıdığı, özellikle kancalı cisimlerin kesinlikle geri çekilmemesi gerektiği vurgulandı.

Hastanede de müdahale ediliyor

Paramedikler olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi yaptı. Tendon kopması veya damar hasarı gibi ileri durumlarda kazazedeler sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Gerekli görüldüğünde acil servislerde ve ameliyathanelerde de kurtarma işlemleri gerçekleştirildi.

7 gün 24 saat görev başında

Yetkililer, bu tür durumlarla karşılaşan yurttaşların acil çağrı hattını arayarak en yakın itfaiye birimine yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yanlış müdahalenin sonuçlarının ağır olabileceği hatırlatılırken, itfaiye ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada olduğu vurgulandı.