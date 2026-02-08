Son Mühür/ Seçil Ünlü - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi’nde genel kurul süreci yaklaşırken başkanlık yarışı hareket kazandı. 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde mevcut Başkan Engin Korkmaz, yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Başkan Yardımcısı Halil Duran, başkanlığa aday olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

“Aldığım bayrağı daha ileri taşıyacağım”

Yeni yılın ilk yönetim kurulu toplantısında konuşan Halil Duran, görevi devralmanın sorumluluğunu taşıdığını ifade etti. Engin Korkmaz döneminde elde edilen birikimi yakından takip ettiğini belirten Duran, bu bayrağı daha güçlü projelerle ileriye taşımayı hedeflediğini kaydetti. TÜGİAD Ege Şubesi’ni genç girişimciler için daha etkin bir platform haline getirmeyi amaçladığını vurguladı.

Kurumsal dinamizm vurgusu

TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Engin Korkmaz ise üç yıllık görev süresi boyunca yönetim kurulu ve komisyonlarla verimli bir dönem geçirdiklerini dile getirdi. Kurumlarda bayrak değişiminin kurumsal dinamizm açısından önemli olduğunu ifade eden Korkmaz, Halil Duran’ın yönetim sürecinde önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Duran’ın adaylık kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Korkmaz, yeni dönemde başarılar diledi.

Görev devri 11 Şubat’ta

Mevcut Başkan Engin Korkmaz, üç yıllık görev süresinin ardından 11 Şubat’ta yapılacak genel kurulda görevi yeni yönetime devredecek.

Halil Duran kimdir?

1983 İzmir doğumlu Halil Duran, Akdeniz Üniversitesi Elektronik Haberleşme bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2002 yılında Dukasim şirketinde adım attı. Yazılım alanındaki yatırımlarının ardından Dukasoft şirketini kurdu. Hâlen Dukasim ve Dukasoft şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Dijital dönüşüm ve IT entegratörlüğü alanlarında Türkiye genelinde ve yurt dışında hizmet sundu. TÜGİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Duran, aynı zamanda TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.