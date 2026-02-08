Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamu mülkiyetindeki otoyolların 25 yıllığına özelleştirilmesi planlarına dair çarpıcı bir maliyet analizini kamuoyuyla paylaştı. İzmir-Çeşme otoyolunun mercek altına alındığı çalışmada, özelleştirme sonrası vatandaşın cebine yansıyacak farkın "4 kat" olacağı vurgulandı.

Kamusal hizmet ile Yap-İşlet-Devret arasındaki uçurum

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı verilere göre, şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen 56 kilometrelik İzmir-Çeşme Otoyolu’nda geçiş ücreti 53 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam, kilometre başına 0,95 TL’lik bir maliyete tekabül ediyor. Ancak aynı bölgede bulunan ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletilen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda durum oldukça farklı. Aynı mesafedeki bu yolda kilometre başına düşen ücret 3,66 TL’ye çıkarken, toplam geçiş bedeli ise 205 TL’yi buluyor.

%300 zam tehlikesi ve "Tekrar ödeme" eleştirisi

Hazırlanan analizde, İzmir-Çeşme Otoyolu’nun özelleştirilmesi durumunda fiyatların YİD modelindeki seviyelere çekileceği öngörülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, mevcut 53 TL’lik geçiş ücretinin bir anda 205 TL’ye yükseleceği, bunun da kullanıcılar için %300 oranında fahiş bir zam anlamına geleceği belirtiliyor. Milletvekili Yavuzyılmaz, vatandaşın vergileriyle inşa edilen ve maliyeti defalarca karşılanan bu yolların özel şirketlere devredilmesini, halkın kendi malı olan hizmet için yeniden ve çok daha ağır bir bedel ödemeye zorlanması olarak nitelendirdi.

"Vatandaşın cebinden şirketlerin kasasına"

Konuyu "kamu kaynaklarının transferi" üzerinden eleştiren Yavuzyılmaz, özelleştirme hamlesinin vatandaşın ulaşım hakkını kısıtlayacağını savundu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, kamuya ait stratejik yolların "yandaş şirketlere" devredilmesi planının, maliyetini halkın ödediği projelerin üzerinden haksız kazanç kapısı aralanması olduğu ifade edildi.