Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir – 31. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın Danışma Kurulu Toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı.

Sektör temsilcileri aynı masada

14–17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek fuarın danışma kurulu toplantısı; İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ev sahipliğinde, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, oda ve birlik başkanları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda fuarın hazırlık süreci, teşvik mekanizmaları ve sektörün beklentileri masaya yatırıldı.

“Marble İzmir sektörün buluşma noktası”

Toplantıda konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Marble İzmir’in 31 yıldır doğal taş sektörüne katkı sunduğunu belirtti. Fuarın üretimden ihracata uzanan geniş bir yapıyı bir araya getirdiğini ifade eden Cumalıoğlu, organizasyonun İzmir’in ekonomik hareketliliği, ticaret hacmi ve uluslararası görünürlüğü açısından önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. Marble İzmir’in 100’ü aşkın ülkeden katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayan uluslararası bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

“Prestijli fuar” teşviki

Cumalıoğlu, Marble İzmir’in Ticaret Bakanlığı tarafından “Prestijli Fuar” statüsüne alındığını hatırlattı. 1 Ocak 2026 itibarıyla güncellenen teşvikler kapsamında katılımcı firmalar için fuar üst destek limitinin 1 milyon 292 bin 800 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İzmir Ticaret Odası’nın sağladığı desteklerle birlikte katılımcılar için güçlü bir teşvik yapısının oluştuğunu ifade etti.

Hedef pazarlara odaklı tanıtım

Yurt dışı tanıtım çalışmaları kapsamında ABD, İngiltere, Körfez ülkeleri ve Benelüks pazarlarından proje ve mimarlık odaklı alıcıların hedeflendiğini belirten Cumalıoğlu, Çin, Hindistan, İtalya ve Mısır’dan blok alımı yapan profesyonellerin de öncelikli gruplar arasında yer aldığını söyledi. İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile yapılan iş birliğinin fuarın uluslararası konumunu güçlendireceğini kaydetti.

Heykel çalıştayı planı

Bu yıl ilk kez bir Heykel Çalıştayı düzenleneceğini açıklayan Cumalıoğlu, 15 Mart–8 Nisan 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek çalıştayda üretilecek eserlerin, fuar süresince sergilendikten sonra kentin farklı noktalarında kamusal alanlara taşınacağını bildirdi. Çalıştayla mermerin kültürel ve sanatsal yönünün öne çıkarılması hedeflendi.

“Fuar hepimizin ortak değeri”

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Marble İzmir’in 31 yıllık birikimiyle sektörün ortak değeri olduğunu vurguladı. Fuarın başarısında kentin tüm dinamiklerinin rol alması gerektiğini belirten Şimşek, organizasyonun dünya çapında ilk üç doğal taş fuarı arasında yer alan güçlü bir Türkiye markası olduğunu söyledi.

İhracatta büyük artış

Şimşek, doğal taş sektörünün ihracatının fuarın ilk yılında 77 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, 2022 itibarıyla 2 milyar doların üzerine çıktığını aktardı. Türkiye’nin yaklaşık 20 milyar dolarlık küresel ticaret hacmi içinde yüzde 10 paya sahip olduğunu ifade etti.

İhracatçılardan tam destek

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Marble İzmir’in sektör açısından stratejik bir organizasyon olduğunu belirtti. Alimoğlu, hedef pazarlardan nitelikli alıcıların İzmir’e getirilmesi ve katılımcı firmaların yeni ticari bağlantılar kurabilmesi için fuara tam destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Güç birliği vurgusu

Toplantının sonunda söz alan sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantılarının ortak aklın geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Marble İzmir kapsamında düzenlenen Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın, tasarım ve katma değerli üretim açısından sektöre önemli katkı sunduğu ifade edildi.