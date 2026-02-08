Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde dayanışmayı güçlendiren sıcak çorba uygulamasını genişletti. Bornova ve Stadyum Metro İstasyonları’nda başlatılan ikram, EVKA-3 Metro İstasyonu’nun eklenmesiyle üç noktada sürdürülmeye başlandı.

Evka-3’te ilk ikram

Sabahın erken saatlerinde EVKA-3 Metro İstasyonu’nda vatandaşlara çorba dağıtımı yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dağıtıma katılarak yurttaşlarla sohbet etti.

Her sabah 3 bin kişiye ikram

Belediye ekipleri, işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikram etti. Üç metro istasyonunda kurulan noktalarda her gün yaklaşık 3 bin kişiye ulaşıldı. Uygulama, öğrenciler ve çalışanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

“Gün aydınlanmadan nöbetteyiz”

Başkan Ömer Eşki, EVKA-3 Metro İstasyonu’ndaki üçüncü noktada yaptığı açıklamada, Bornova, Stadyum ve EVKA-3’te her sabah sıcak çorba ikramı yapıldığını belirtti. Ayrıca Eşki; “Değerli Bornovalılar günaydın. EVKA-3 Metro İstasyonu’ndaki üçüncü çorba dağıtım noktasındayız. Bornova ve Stadyum Metro İstasyonları ile birlikte toplam üç noktada, her sabah 3 bin kişiye sıcak çorba, ekmek ve su ikram ediyoruz. Sabahları işe giderken hayatın getirdiği zorlukları Bornova Belediyesi’nin bir sıcak çorba ikramıyla karşılamak istiyoruz. Gün aydınlanmadan sizler için nöbette olmaya devam edeceğiz.”

Çorbalar Kent Mutfağı’ndan

Vatandaşlara ikram edilen çorbalar, Bornova Belediyesi Kent Mutfağı’nda hijyenik koşullarda ve uzman aşçılar tarafından hazırlandı. Sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen uygulamanın kış boyunca devam edeceği bildirildi.