Son Mühür / Erkan Doğan – Türkiye’nin en uzun banliyö hattı İZBAN hakkındaki şikayetlerin ardı arkası kesilmez iken, İZBAN’ın klima bakımlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro A.Ş. tarafından yapıldığı bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde “İZBAN’da neler oluyor?” başlığıyla kamuoyunun gündemine taşınan İZBAN’daki mali yapı ve işletme tartışmaları, yeni ihalelerle birlikte daha da derinleşti. Zarar ettiği öne sürülen İZBAN’ın, klima bakımları ile asansör ve yürüyen merdivenlere yönelik bakım-onarım gibi bir çok hizmetini dışarıya ihale etmesinin üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yakın kaynaklar, “İZBAN klima, asansör ve yürüyen merdiven bakımları gibi temel işleri kendi içinde çözebilir. Böylelikle kurum tasarruf sağlayarak bakım onarım çalışmalarında bir know – how sağlamış olur” dedi.

İZBAN asansör ve yürüyen merdiven bakım, onarım, arıza işlerini 2 yıllığına ihale ile şirketlere verdi

Edinilen bilgilere göre İZBAN, tren setlerindeki klima bakım ve onarım işlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro A.Ş.’ye yaptırdı. Öte yandan İZBAN yönetimi, 134 adet asansör ve 145 adet yürüyen merdiven ünitesinin bakım, onarım ve arıza giderim hizmetlerini kapsayan 2 yıllık yeni bir ihale sürecine gitti.