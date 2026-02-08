Son Mühür/ Beste Temel - Ekonomik krizin genç çiftleri evlilikten uzaklaştırdığı bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan dar gelirli yurttaşlara yönelik yeni bir destek programı başlattı. Bağışlarla temin edilen gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetler ile ev tekstili ürünleri ücretsiz olarak çiftlere ulaştırıldı.

Bağışla gelen destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği proje, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile imzalanan protokol kapsamında yürütüldü. Bağış olarak alınan gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetler ile belediye tarafından temin edilen ev tekstili ürünleri, evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi genç çiftlere sunuldu.

Gürçeşme’de merkez oluşturuldu

Vatandaşlara doğrudan ulaşmak amacıyla kullanılan merkezlerden biri olan Gürçeşme Danışma ve Giyim Noktası’nın yanında Gelinlik, Damatlık ve Ev Tekstil Ürünleri Merkezi hizmete alındı. Merkez aracılığıyla evlenecek çiftlerin temel ihtiyaçları karşılandı.

Belediyenin kentin farklı noktalarında hizmet veren dayanışma ve danışma noktaları üzerinden taleplerin alınmasına devam edileceği bildirildi.

“İyi günlerde de yanlarındayız”

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, Gürçeşme’deki merkezin daha önce giyim evi olarak hizmet verdiğini belirtti. Yapılan protokol ile ürün çeşitliliğinin arttığını kaydeden Tut, gelinlik, damatlık, abiye ve ev tekstili ürünlerinin ücretsiz temin edildiğini ifade etti. Gelinlik fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşların zorlandığını vurgulayan Tut, bu projeyle çiftlerin yükünün hafifletildiğini aktardı.

“Hayallerine dokunmak mutluluk veriyor”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Cansel Şimşek, merkeze başvuran çiftlerin hayal ettikleri gelinlikleri bulabildiğini söyledi. Vatandaşların mutluluğuna ortak olmanın kendileri için de memnuniyet kaynağı olduğunu dile getirdi.

Evlilik arifesindeki çiftler memnun

Evlilik hazırlığı yapan Nehir Kula, merkezde istediği gelinliği bulduğunu ifade etti. Gelinliğini seçen torununa eşlik eden anneanne Fatma Macar ise duydukları memnuniyeti dile getirdi. Seçimlerin ardından Nehir Kula ve anneannesi ev tekstili bölümünden de ürünlerini aldı. Belediye ekipleri, anneanne ve torunu araçla evlerine bıraktı.