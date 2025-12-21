Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında hayata geçirdiği bütüncül sağlık vizyonuyla kentin her noktasını koruyucu ve önleyici hizmetlerle kuşattı. Şehrin sağlık profilini çıkararak stratejik bir yol haritası belirleyen belediye, evde bakım hizmetlerinden ruh sağlığı desteğine, teknolojik test merkezlerinden yaşlı dostu yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazede yüz binlerce İzmirliye dokundu. Türkiye’nin sağlık alanında öncü şehirlerinden biri haline gelen İzmir, bu süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Sağlığı Geliştiren Belediye" (SAGEB) unvanını alan ikinci büyükşehir olma başarısını göstererek hizmet kalitesini tescilledi.

Eşrefpaşa hastanesi yeni yatırımlarla büyüyor

Belediyenin sağlık kalesi olan Eşrefpaşa Hastanesi, 2025 yılında hem kapasite artırımı hem de modernizasyon çalışmalarıyla dikkat çekti. Yaklaşık 549 milyon liralık yatırımlarla temeli atılan ek hizmet binası inşaatında %42’lik seviyeye ulaşılırken, dev tesisin 2026 yılında kapılarını açması planlanıyor. Sadece geçtiğimiz yıl içinde 350 binden fazla hastaya poliklinik hizmeti sunan hastane, Gebe Okulu’ndan Sigarayı Bırakma Birimi’ne kadar özelleşmiş alanlarda da İzmir halkının yaşam kalitesini artırdı. Ayrıca binlerce operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği merkez, modern tıbbın tüm imkanlarını kamusal bir hizmet olarak sundu.

Evde bakım ve güvenli yaşam projeleriyle sosyal destek

Kişisel bakım, muayene ve hatta mini onarım gibi hizmetleri vatandaşın ayağına götüren Evde Bakım Şube Müdürlüğü, 2025’te rekor sayılara ulaştı. 24 binden fazla bireyin kişisel ihtiyaçları evlerinde karşılanırken, binlerce hasta tıbbi müdahalelerle sağlığına kavuştu. Bu hizmeti bir adım ileri taşıyan "Güvenli Ev, Sağlıklı Yaşam" projesiyle, özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin evlerindeki kaza riskleri profesyonel iş güvenliği uzmanlarınca analiz edildi. Tespit edilen riskli alanlarda fiziksel önlemler alınarak, ev kazalarına bağlı yaralanmaların önüne geçilmesi sağlandı.

Kimliksiz test ve ücretsiz psikolojik danışmanlık dönemi

Toplumun tüm kesimlerine eşit sağlık hizmeti ulaştırmayı hedefleyen Büyükşehir, Ağustos ayında hizmete açtığı Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi (GDTM) ile Türkiye’de örnek bir modele imza attı. HIV, Hepatit ve Sifiliz gibi kritik hastalıklar için kimlik bilgisi talep etmeden, tamamen anonim ve ücretsiz test imkanı sunan merkez, gizlilik esaslı yapısıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ruh sağlığı alanında ise şehrin yedi farklı noktasında açılan ücretsiz psikolojik destek birimleri, 700’e yakın yurttaşa danışmanlık vererek erişilebilir ruh sağlığı ağını güçlendirdi.

Yaşlı dostu kent ve yaşam boyu öğrenme vizyonu

İzmir, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Ağı’na dahil olarak bu alandaki başarısını uluslararası boyuta taşıdı. 65 yaş üstü vatandaşlar için kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, yoga ve danışmanlık hizmetlerinden sanat atölyelerine kadar geniş bir içerikle binlerce üyeye aktif bir sosyal yaşam sundu. Özellikle Alzheimer ve Demans Merkezi, hastalığın erken safhasındaki bireylere ve ailelerine psikososyal destek sağlayarak hayati bir boşluğu doldurdu. 60 yaş üstü için kurulan Üçüncü Yaş Üniversitesi ise öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha kanıtlarken, Meslek Fabrikası ve Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde yüzlerce öğrenci kep atma heyecanına hazırlanıyor.

Diyabet farkındalığından kırsal sağlık seferberliğine

Gelecek projeksiyonunda "İzmir Yaşlılık Atlası" ve "Diyabet Farkındalık Merkezi" gibi bilimsel tabanlı çalışmaları odağına alan belediye, koruyucu hizmetleri kırsala da taşıdı. "Sağlıklı Köyler" projesi kapsamında Bergama, Ödemiş ve Torbalı’da yürütülen pilot çalışmalarla kırsaldaki vatandaşların sağlık okuryazarlığı artırıldı. Ayrıca "Bizim Mahalle Sohbetleri" ve parklarda düzenlenen eğitimlerle; ev kazalarından doğru ilaç kullanımına kadar pek çok hayati konuda 60 binden fazla İzmirliye ulaşıldı. Gezici Ağız ve Diş Sağlığı aracı ise mahalle mahalle gezerek çocuklara ve yetişkinlere diş bakımı eğitimi verdi.