Sultanlar Ligi'nde 2'de 2 yaptıktan sonra deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Göztepe bugün evinde Galatasaray Daikin ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak 13'üncü hafta mücadelesini Arzu Uzatöz, Gizem Eller hakem ikilisi yönetecek.

Salona Galatasaray taraftarı alınmayacak

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla salona Galatasaray taraftarı alınmayacak. Maçın biletleri 250, 300 ve 400 TL'den satışa çıktı. Ligde Galatasaray 12 maçta 8 galibiyetle 5'inci sırada, Göztepe ise 3 galibiyetle 11'inci basamakta yer alıyor. Öte yandan ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor 15.00'te evinde Eczacıbaşı ile, Aras Kargo ise deplasmanda 16.00'da Bahçelievler Belediyespor'la karşılaşacak.