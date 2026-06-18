İzmir'in Kınık ilçesine bağlı olan Bağalan Mahallesi'nde inşa edilecek olan anaokulunun temeli gerçekleştirilen törenle atılmış oldu. Temel atma törenine Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, mahalle sakinleri ve davetliler katılım gösterdi.

Başlatılan çalışmalar sürüyor!

Törende açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, kırsal mahallelerdeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara geçtiğimiz yıl start verildiğini ifade etti.

Kılıç, İzmir'in farklı kırsal noktalarındaki okul eksikliklerini belirleyerek çeşitli destek çalışmaları gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu çerçevede Bağalan Mahallesi'ndeki mevcut okulun bakım ve onarımının yapıldığını, daha sonra bölgedeki eğitimcilerden gelen talep doğrultusunda anaokulu projesinin gündeme geldiğini ifade etti.

12 öğrenciye hizmet sağlayacak!

Bağalan Mahallesi'nde yapılacak anaokulu yaklaşık 70 metrekare kapalı alanı bünyesinde barındıracak. Proje çerçevesinde bir derslik, mutfak ve tuvalet bölümleri bulunacak.

Yaklaşık 130 hanenin bulunduğu ve 550 kişinin yaşadığı mahallede hizmet gösterecek eğitim yuvasında 12 öğrencinin eğitim alabileceği ifade edildi.