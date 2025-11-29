İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda dikkat çeken sonuçlar elde edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, son bir haftada Aksaray’dan İzmir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a uzanan 32 ilde yapılan çalışmalarda 92 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankesörlü hatlarla iletişim sürdüren şüpheliler tespit edildi

Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin bir kısmının örgüt içi haberleşmeyi ankesörlü telefonlar üzerinden sürdürdüğü tespit edildi.

Ayrıca örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans desteği sağlayanlar, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapanlar ve yurt dışına kaçmaya çalışan kişiler de operasyon kapsamında yakalandı.

59 şüpheli tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 92 şüpheliden 59’u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Sekiz şüpheli için adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yerlikaya: “FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde…

FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 92 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı. 59’u tutuklandı, 8’i adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”