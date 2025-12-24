İzmirli 22 yaşındaki genç girişimci Kaan Tınmaz, halı sahaların yıllardır çözülemeyen “kaleci bulamama” sorununu kazanca dönüştürdü. Amatör lig tecrübesini sahaya taşıyan Tınmaz, maç başına 600 TL karşılığında kiralık kalecilik yaparak hem gelir elde ediyor hem de takımların mağlubiyet riskini azaltıyor.

Amatör ligden halı sahaya uzanan yol

Üniversite yıllarında Uşak Amatör Lig’de Karahallıspor forması giyen bilgisayar programcılığı mezunu Kaan Tınmaz, mezuniyetin ardından memleketi İzmir’e döndü. Kulüpsüz kalınca futboldan kopmak yerine, düzenli idmanlarını ticari bir modele dönüştürmeyi tercih etti.

“Kiralık kaleci İzmir” ile randevulu hizmet

Genç kaleci, kurduğu “Kiralık Kaleci İzmir” platformu üzerinden randevu sistemiyle çalışıyor. Böylece halı saha maçlarının en büyük kabusu olan “son dakika kaleci yok” sorunu pratik bir çözüme kavuşuyor. Takımlar, maç saatinden önce randevu oluşturuyor; Tınmaz ise sahaya hazır şekilde geliyor.

Maç başına 600 TL: “Kiralık eldiven” dönemi

Tınmaz, maç başına 600 TL ücret karşılığında takımlara “kiralık eldiven” olarak hizmet veriyor. Bu model, hem oyuncuların keyfini kaçıran kaleci krizini ortadan kaldırıyor hem de genç girişimciye düzenli bir gelir sağlıyor.

Ekipmanıyla geliyor, takımı motive ediyor

Sunduğu hizmeti sıradan bir kaleciliğin ötesine taşıyan Kaan Tınmaz, sahaya kendi kramponu, forması ve su matarasıyla çıkıyor. Yalnızca kurtarışlarıyla değil, maç içindeki motivasyon konuşmalarıyla da takıma katkı sunuyor.

Net kurallar, tam disiplin

Genç kalecinin çalışma prensipleri ise oldukça açık:

“Asla geç kalmam, hakemle tartışmam, maç sonu baklavasına ortak olurum ama hesaba karışmam.”

Bu yaklaşımıyla halı sahaların aranan ismi haline gelen Tınmaz, disiplinli tavrıyla takımlardan da tam not alıyor.

“Fikstürüm Süper Lig’den daha yoğun”

Girişimcilik hikâyesini anlatan Kaan Tınmaz, başlangıç sürecini şöyle özetliyor:

“İlk başta arkadaşlarım şaka yaptığımı sandı. Bir gün gerçekten bir takımın kalecisi eksikti ve beni çağırdılar. Maç sonunda hem çok eğlendik hem de harçlığımı çıkardım. Şimdi telefonum susmuyor. Haftalık maç takvimim neredeyse Süper Lig fikstüründen daha yoğun.”

Sosyal medyada ilgi büyük

İzmirli genç kalecinin girişimi, halı saha müdavimlerinin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarından da yoğun ilgi görüyor. Pratik çözümü ve eğlenceli yaklaşımıyla “kiralık kaleci” modeli, amatör futbol dünyasında yeni bir kapı aralıyor.